- Trois adolescents sont hospitalisés après avoir abusé de drogues.

Trois adolescents ont été transportés à l'hôpital après avoir consommé des drogues ensemble sur un terrain de jeux à Ansbach. Deux filles de 16 ans et un garçon de 17 ans ont apparemment consommé divers stupéfiants simultanément mercredi soir, ce qui a entraîné une intoxication mixte, selon la police. Ils sont tombés dans un état de santé critique, incapables de bouger et seulement partiellement réactifs. Un adolescent de 15 ans, qui se trouvait avec les trois consommateurs et deux autres adolescents sur le terrain de jeux, a ensuite appelé le numéro d'urgence.

Lorsqu'ils ont fouillé le terrain de jeux avec un chien policier, les officiers ont trouvé plusieurs sachets fermés hermétiquement contenant du marijuana, des gouttes de codéine, des comprimés d'ecstasy et un médicament sédatif dans un buisson. Il est suspecté que les trois adolescents avaient consommé tous ces sédatifs, a déclaré la police. Une enquête pénale a été ouverte contre eux pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et les médicaments.

