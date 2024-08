- Triomphe turbulent pour le Bayern lors du début de Kompany: victoire 3-2 à Wolfsburg

Bayern Munich a commencé sa nouvelle campagne de Bundesliga de manière tumultueuse, s'inclinant 1:2 face à VfL Wolfsburg. Cependant, ils ont réussi à se ressaisir grâce à Vincent Kompany, l'emportant finalement 3:2 (1:0).

Jamal Musiala, soutenu par plus de 120 millions d'euros de renforts, a mis Bayern en tête à la 20e minute. Cependant, ils ont perdu cet avantage et un jeu dominant huit minutes après la mi-temps.

Lovro Majer a égalisé sur penalty (47') et a profité d'une erreur du défenseur de Bayern Min-Jae Kim (55') pour marquer le deuxième but égalisateur. Majer a même heurté le poteau plus tôt (51'). Mais un but contre son camp du défenseur polonais Jakub Kaminski (65') et le but décisif de Serge Gnabry (82') ont renversé la situation en faveur de Bayern, devant 28 917 spectateurs.

Pas beaucoup de changement

Des problèmes similaires à ceux du match nul 1:1 où ils ont momentanément perdu le contrôle sont réapparus, devenant un problème récurrent pour Bayern la saison dernière. Et les premières sélections d'équipe de Kompany en tant qu'entraîneur de Bundesliga suggèrent que le rajeunissement du club cet été n'était peut-être pas aussi radical qu'envisagé après leur première saison sans titre en douze ans.

Le seul nouveau visage dans l'équipe de départ dimanche était le Français Michael Olise. Des joueurs comme Leon Goretzka et Kingsley Coman, supposément des cibles de transfert, sont restés dans l'équipe.

Des joueurs ont acquis de l'importance

Plusieurs joueurs semblaient avoir un rôle plus important sous Kompany qu'ils n'en avaient sous Tuchel. Par exemple, Joshua Kimmich est revenu au milieu de terrain central. Le Français Sacha Boey a commencé à droite, à la place du joueur de l'équipe nationale allemande Benjamin Pavard, malgré certaines réserves sur sa capacité à s'intégrer dans l'équipe de Bayern.

Boey et Olise ont brillé en duo à droite, Boey ayant préparé le but d'ouverture de Musiala. Cependant, Boey a également concédé un penalty qui a conduit à l'égalisation de Majer, reflétant la performance inconsistante de Bayern.

Munich a dominé en première mi-temps, avec Harry Kane frappant le nouveau gardien de Wolfsburg Kamil Grabara d'un puissant tir de près (11'), et Grabara sauvant un dangereux coup de tête de Kimmich (13').

Mais Bayern a eu du mal après la mi-temps. Boey a commis une faute sur Tiago Tomas dans la surface de réparation avant le 1:1, et Kim a perdu le ballon facilement à Patrick Wimmer avant le 1:2. Malgré leurs difficultés, Bayern a fait preuve de résilience dans son premier match sous Kompany, quelque chose qu'ils semblaient avoir perdu lors de la saison précédente décevante.

Munich s'est rapidement remis du 1:2, Gnabry marquant le but victorieux juste après une grande occasion pour Harry Kane (80'). Mais Wolfsburg s'est approché de l'égalisation tardivement par Mattias Svanberg (85'). Kompany a encore beaucoup de travail à faire pour assurer le contrôle, la stabilité et l'équilibre dans les semaines à venir.

