- " Triomphe de bronze ": Schulz ravi de s'être assuré la troisième place

Martin Schulz a eu du mal à retenir ses larmes sur le Pont Alexandre III à Paris, malgré sa défaite à la médaille d'or en triathlon après ses victoires aux Jeux paralympiques de 2016 et 2021. "J'ai décroché la bronze, avec un point d'exclamation monumental", a-t-il partagé, expliquant ses émotions. "Mon entraîneur n'a pas écrit d'espaces sur le tableau pendant la course, juste les noms de ma petite amie et de mon fils", a-t-il ajouté, la voix étranglée. "Ça m'a poussé à l'or."

Schulz, né sans avant-bras gauche, a laissé entendre que cela pourrait être ses derniers Jeux paralympiques. "Je ne vais pas abandonner", a-t-il clarifié, mais admis : "Je suis dans les sports de compétition depuis 20 ans. J'ai été en train de planifier un nouveau point culminant depuis. Devenir père l'année dernière a également déplacé certaines choses dans la vie. Les sports évoluent, c'est la vie. Je vais rouler avec ça année par année à partir de maintenant."

Schulz n'était pas enclin à blâmer la récente qualité de l'eau et les discussions actuelles sur la Seine pour sa troisième place. "Franchement, ces discussions m'énervent. Regardez le paysage. C'est à couper le souffle. Et la qualité de l'eau n'était pas un désastre. Personne ici n'a besoin de s'inquiéter de tomber malade. La vue est à couper le souffle, ça prend tout."

Malgré un classement initial de sixième après la natation, Schulz s'est battu pour revenir à la première place à vélo. "J'étais en train de pousser mes limites là-bas. Finir premier après le cyclisme m'a donné un nouveau coup de pouce. Mais ensuite, ces deux gars m'ont dépassé. Ils ont mis un effort incroyable", a-t-il expliqué. Lors de l'épreuve de course à pied, le champion paralympique Chris Hammer des États-Unis et Ronan Cordeiro du Brésil étaient simplement trop bons. "Rentrer à la maison avec une médaille maintenant feels amazing", a insisté Schulz.

Max Gelhaar a remporté l'argent dans sa catégorie. Le jeune homme de 26 ans souffrant de paralysie spastique unilatérale a terminé derrière l'athlète espagnol Daniel Molina. Pour 750 mètres de natation, 20 kilomètres à vélo et une course de 5 kilomètres, il a besoin de 1:08:43 heures. "Je suis plutôt satisfait de ma performance", a déclaré Gelhaar.

Après deux disciplines, Gelhaar était toujours en tête. Mais puis Molina a lancé un comeback. "J'espérais avoir une bonne avance sur lui après le cyclisme. Ça n'a pas marché. Mais finalement, je n'ai pas perdu l'or, j'ai remporté l'argent", a déclaré Gelhaar.

À la surprise générale, la bronze a été remportée par l'athlète malvoyante Anja Renner avec sa guide Maria Paulig. "Je fais du triathlon depuis un an et demi seulement. C'est difficile à croire qu'on a réussi à faire ça en si peu de temps", a déclaré la jeune femme de 38 ans.

Malgré sa défaite à la médaille d'or en triathlon, Schulz refuse de baisser les bras. "Avec trois médailles, on peut organiser une grande fête à la maison allemande."

