- Trimmel plaide pour un changement dans l'atmosphère du dialogue: "Trop silencieux"

Capitaine Chris Trimmel met en avant la nécessité d'une autocritique au sein du 1. FC Union Berlin, reconnaissant leurs éventuelles faiblesses de la saison précédente. "Je pense que c'était l'un de nos défauts l'année dernière. Peut-être que nous étions trop réservés et que nous devons nous pousser davantage en interne", a déclaré le capitaine autrichien avant le match d'ouverture de la Bundesliga contre le 1. FSV Mainz 05 le samedi.

En regardant la promotion de dernière minute de Union Berlin dans l'élite, Trimmel suggère qu'ils ont peut-être été trop indulgents envers eux-mêmes. "Nous devons nous critiquer mutuellement plus", a admis le défenseur de 37 ans.

Trimmel a remarqué un changement dans la façon dont l'équipe aborde les problèmes pendant la préparation. "Les choses ne sont plus simplement mises sous le tapis et laissées à se régler seules, mais sont abordées plus tôt et de manière plus directe", a-t-il observé.

Cependant, changer la culture de discussion de l'équipe à elle seule ne garantira pas le retour de Union Berlin à son meilleur niveau. Leur victoire en DFB-Pokal contre Greifswalder FC a révélé certaines faiblesses fondamentales. "Ça pourrait fonctionner contre une équipe de quatrième division, à peine. Mais contre une équipe de Bundesliga, ça ne marchera pas. Et nous devons en être conscients", a souligné Trimmel.

Trimmel devrait être titularisé si Union Berlin affronte l'ancien club de Svensson ce week-end. Le statut de son partenaire défensif Diogo Leite reste incertain. Leite, absent du match de la Coupe, a été vu en entraînement individuel mardi. L'attaquant Chris Bedia, quant à lui, a été autorisé à s'absenter pour des raisons personnelles. Les rapports suggèrent que Bedia devrait rejoindre le club anglais de Hull City en prêt.

La culture de discussion ouverte au sein du 1. FC Union Berlin, telle que défendue par le capitaine Chris Trimmel, encourage l'autocritique et l'abord direct des problèmes, ce qui pourrait atténuer les tendances passées de leni

Lire aussi: