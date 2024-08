- Trimmel et Khedira sont de retour à l'entraînement en équipe.

Le capitaine Christopher Trimmel et ses adjoints, Rani Khedira, ont repris l'entraînement complet avec 1. FC Union Berlin. Les deux vétérans des Fer de lance avaient manqué les récents matchs amicaux contre l'Olympique Lyon (0:4) et la Real Sociedad (1:1), sous la direction de l'entraîneur Bo Svensson. Ils étaient cependant présents à la séance d'entraînement publique en préparation du prochain match de coupe contre le Greifswalder FC le samedi.

Entre-temps, Josip Juranovic et Janik Haberer n'ont pas pu participer à l'entraînement de l'équipe. Le défenseur Juranovic avait également manqué le match contre San Sebastián. Le club n'a pas encore commenté les raisons de son absence et le fera dans les jours à venir. Le milieu de terrain Haberer a dû être remplacé à la 56e minute pendant l'échauffement obligatoire et a ensuite effectué des tours sur un terrain voisin du centre d'entraînement.

Malgré les absences de Josip Juranovic et Janik Haberer, l'attention se porte sur le capitaine Christopher Trimmel et Rani Khedira qui se préparent pour la saison de Bundesliga allemande avec 1. FC Union Berlin. Leur retour à l'entraînement complet est un coup de boost important pour les Fer de lance avant les matchs cruciaux de Bundesliga.

