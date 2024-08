- Tribe dynamo-entraîneur: avec "plan B" pour réussir

Dynamo Dresde a démontré lors de sa victoire 4:2 (2:2) contre FC Energie Cottbus qu'elle était désormais capable de s'adapter de manière flexible au cours du match et de réussir avec un plan de jeu alternatif. "Nous avons toujours un Plan B pour un match, et le passage au Plan B s'est bien passé. Ensuite, ça s'est amélioré, surtout avec le ballon", a déclaré l'entraîneur Thomas Stamm après la rencontre du 2e jour de la 3e division de football. Stamm a apporté cette nouvelle flexibilité à Dynamo, qui manquait souvent de points par le passé.

Cottbus a dominé le jeu à Dresde pendant 20 minutes. Phil Halbauer (8e minute) et Tolcay Cigerci (12e) ont marqué pour une avance rapide de 2:0 et ont sérieusement déstabilisé Dynamo. Rien ne semblait fonctionner. Mais Stamm a réagi et est passé à une défense à quatre. Cela n'a pas seulement changé le système, mais toute la structure du jeu. Résultat, Energie n'a plus pu contrôler le match et a encaissé quatre buts supplémentaires par Stefan Kutschke (26e, penalty), Tony Menzel (31e), Robin Meißner (78e) et Philip Heise (90+1).

"Nous avons trois ou quatre joueurs avec lesquels nous essayons de communiquer pendant le match, et ils transmettent ensuite le message aux autres", a rapporté Stamm. À la mi-temps, il a abordé un ou deux points, et ensuite, ça s'est vraiment amélioré. "Mais c'est aussi ça, le jeu, que vous n'avez pas toujours raison. Ça nous a aidés", a analysé Stamm.

Kutschke reste les pieds sur terre

Buteur Kutschke a mis en garde contre l'euphorie après cette victoire. "Nous avons pris six points en deux matchs. Mais nous savons comment évaluer cela de manière réaliste. L'important, c'est : comment allons-nous gérer cela en tant que groupe ? Il y a de la confiance. Nous ne nous emballerons pas, compte tenu de ce que nous avons vécu lors du précédent tour. Je vous le promets."

