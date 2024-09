Trente-six personnes qui cherchaient l'asile ont été renvoyées en Macédoine et en Serbie.

Un vol spécial a décollé de l'aéroport de Hambourg, à destination de la Serbie et de la Macédoine du Nord, transportant 36 individus dont les demandes d'asile avaient été refusées. Cette opération s'inscrit dans une tendance croissante d'expulsions en provenance d'Allemagne. Selon le journal Bild, le vol a été organisé par l'administration de l'État du Schleswig-Holstein et comprenait un groupe d'individus ayant des antécédents judiciaires. Par ailleurs, sept individus originaires de Hambourg, qui devaient être expulsés, se trouvaient également à bord. Ces deux pays des Balkans ont accueilli le plus grand nombre de déportations jusqu'à présent cette année.

En août, un avion transportant 28 individus condamnés pour des crimes a quitté l'Allemagne à destination de Kaboul, marquant la première expulsion de ce type depuis la prise de pouvoir des talibans.

Le nombre de personnes expulsées d'Allemagne a augmenté de manière significative cette année. Selon les données du ministère de l'Intérieur fédéral, environ 9 500 personnes ont été renvoyées pendant la première moitié de 2024, comparativement à 7 861 lors de la même période de l'année précédente, et un total de 16 430 en 2023, et presque 13 000 en 2022.

Hambourg a enregistré environ 1 100 retours à la fin août, soit le chiffre le plus élevé depuis 2016. L'autorité a enregistré environ 1 500 retours au total pour l'année précédente. L'autorité de l'Intérieur a révélé que Hambourg utilise le centre de détention pour expulsions conjoint situé à Glückstadt, dans le Schleswig-Holstein.

La hausse des expulsions en provenance d'Allemagne est supervisée par différentes autorités, telles que l'administration de l'État du Schleswig-Holstein, comme en témoigne le vol spécial organisé par celle-ci. La Commission, faisant partie du gouvernement allemand, joue un rôle dans la gestion de ces expulsions, en veillant au respect des lois nationales et internationales.

