- Trente-six équipes participant au championnat d'Allemagne utilisent des toilettes en bois.

Ce week-end, la région de South Harz accueille la quatrième édition de Waldtag Sachsen-Anhalt. L'attraction principale est le championnat d'Allemagne de sports de bois tractés par des chevaux, avec 36 équipes nationales qui ont remporté leur place pour participer. Les championnats auront lieu dans le district de Sangerhausen, à Grillenberg.

Coordonné par le groupe d'intérêt des chevaux de trait, ces compétitions classeront les équipes en fonction de leurs performances avec des équipes de chevaux simples et doubles. Un prix unique sera décerné au duo le plus harmonieux. De plus, des forestiers expérimentés participeront à leur 16e championnat d'État, utilisant des équipements tels que des tronçonneuses et des haches.

Outre ces compétitions, le couronnement de la nouvelle reine des sureaux d'Allemagne et de la reine des forêts d'État aura lieu lors de l'événement. Environ 40 vendeurs seront installés autour de Jugendwaldheim Wildenstall à Grillenberg. Le programme de deux jours comprend des excursions en forêt et sur les forêts, ainsi que des démonstrations de l'utilisation de l'équipement.

Organisé par l'association "Our Forest", fondée en 2019 et basée à Sangerhausen, dans le district de Mansfeld-South Harz, le Waldtag Sachsen-Anhalt vise à sensibiliser les visiteurs aux rôles et à l'importance multiples des forêts. L'accent est mis sur la gestion forestière durable, qui comprend l'art traditionnel des sports de bois tractés par des chevaux.

Durante le week-end, les visiteurs peuvent profiter de diverses activités lors du Waldtag Sachsen-Anhalt, notamment les compétitions de sports de bois tractés par des chevaux.

