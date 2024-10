Trente personnes sont grièvement blessées dans un accident de bus à Dresde.

À Dresde, un conducteur de bus a mal manipulé le volant pendant les heures de pointe, ce qui a causé le bus à dévier de sa trajectoire et à entrer en collision avec un arbre et un mini-camion. L'incident a laissé le bus suspendu à environ un mètre du sol. Environ 30 personnes ont été hospitalisées.

Selon le compte rendu d'un représentant des pompiers, l'incident a entraîné des blessures légères pour 26 personnes et des blessures graves pour 4 personnes. Des images et des vidéos choquantes de la scène ont montré l'avant du bus de la ville, maintenant enfoncé dans un mini-camion du réseau de transport public de Dresde. L'impact a été si puissant qu'il a soulevé le bus et l'a coincé sur le mini-camion.

Selon les rapports, le conducteur de bus a perdu le contrôle aux alentours de 7h25, déviant de la Bautzner Straße dans le quartier de Neustadt, écrasant un trottoir pour piétons et heurtant finalement un arbre. Par la suite, le bus a été soulevé et coincé sur un mini-camion stationné, comme l'a expliqué le porte-parole des pompiers.

En raison de la gravité des blessures, les hôpitaux de la capitale saxonne de Dresde ont été placés en alerte maximale. Alors que les pompiers ont commencé à retirer le bus du mini-camion, l'opération semblait loin d'être terminée, les pompiers estimant qu'il pourrait falloir plusieurs heures de plus pour achever la tâche, nécessitant jusqu'à 100 personnes à certains moments. La fermeture de la route est restée en vigueur pendant cette période.

Les pompiers ont travaillé avec diligence pour retirer le bus du mini-camion, utilisant leur équipement et leurs compétences de pompiers pour assurer la sécurité des personnes coincées. En raison de la complexité de l'opération, le département des pompiers a appelé des renforts, mobilisant environ 100 pompiers pour aider.

Lire aussi: