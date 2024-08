- Trente-cinq personnes ont embarqué dans des tramways pour un passage non autorisé.

Au cours d'une courte période, plus de 30 personnes, apparemment des demandeurs d'asile, ont prétendument tenté de pénétrer en Allemagne depuis Bâle en utilisant le tram. Selon les forces de l'ordre, un total de 35 personnes originaires de différents pays ont été découvertes sans documents d'entrée valides lors d'un contrôle à la frontière de Weil am Rhein-Friedlingen (cercle de Lörrach). Environ 31 de ces personnes venaient de Syrie, y compris des enfants et des jeunes.

Ces personnes ont été enregistrées par la police et ensuite dirigées vers un centre d'accueil central ou envoyées au bureau de bienfaisance pour les jeunes. Une enquête criminelle a été ouverte contre les réfugiés qui étaient entrés illégalement dans le pays.

Les contrôles frontaliers routiniers effectués par la police fédérale visent à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains sur le tram suisse. Bien que les contrôles frontaliers fixes ne soient pas une pratique courante dans l'espace Schengen, auquel la Suisse, pays non membre de l'UE, appartient également, ces contrôles frontaliers stationnaires ont été annoncés précédemment par la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), aux frontières avec les pays voisins Pologne, République tchèque et Suisse pour une période de dix jours en octobre dernier, puis ont été prolongés à plusieurs reprises.

