- Trente-cinq ans de commémoration: les nations se souviennent de l'événement de la chaîne de la Baltique

Cette année, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont célébré le 35ème anniversaire de la "Chaîne balte", une manifestation humaine de 600 kilomètres qui a relié les trois républiques soviétiques. Le président Alar Karis de l'Estonie a déclaré lors de l'un des nombreux événements commémoratifs que "la Chaîne balte était une représentation claire de l'unité de nos nations opprimées et de notre désir d'indépendance et de liberté". Le président letton Edgars Rinkēvičs l'a qualifiée d'"action exceptionnelle et sans précédent dans l'histoire mondiale", et son homologue lituanien Gitanas Nausėda a souligné que "chaque personne qui a rejoint la chaîne humaine de Vilnius à Tallinn a ressenti une puissante vague d'espoir et d'optimisme. Le système soviétique stagnant et en déclin ne pouvait pas résister à un tel défi".

Le 23 août 1989, environ 2 millions d'Estoniennes, Lettons et Lituaniens se sont réunis pour former une chaîne humaine de 600 kilomètres de long de Tallinn à Vilnius, protestant pour leur liberté et leur indépendance. Cet événement a coïncidé avec le 50ème anniversaire de la signature du Pacte Molotov-Ribbentrop, qui a accordé à l'Union soviétique le droit d'occuper les États baltes, qui n'ont retrouvé leur indépendance qu'en 1991.

Trente-cinq ans plus tard, les habitants des trois pays se sont rappelé la manifestation pacifique qui a attiré l'attention du monde entier et a donné de l'élan à leurs efforts d'indépendance. La "Chaîne balte" a été un jalon important de la "Révolution chantante", qui a abouti à l'indépendance des États baltes et à la chute de l'Union soviétique à la fin de l'année 1991.

Les chefs des trois pays ont réaffirmé leur soutien aux nations et aux États luttant pour leur indépendance et leur liberté.

La "Chaîne balte" s'est déroulée dans le contexte plus large de l'Union soviétique, car il s'agissait d'une manifestation pacifique organisée par les Estoniens, Lettons et Lituaniens contre leur occupation. Despite the Molotov-Ribbentrop Pact of 1939, which allowed the Soviet Union to annex the Baltic states, the resilient spirit of the people could not be suppressed, leading to their eventual independence in 1991.

