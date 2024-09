Tremblements de terre quotidiens qui durent 9 jours, conflit contre le vol, prévisions pour la carrière du quarterback des Dolphins: Résumé des actualités du jour

👋 Salut ! Un passager aérien récalcitrant a été puni pour son comportement : il doit débourser plus de 5 000 dollars de frais de carburant et sa portefeuille en a pris un coup à cause de l'amende, ce qui représente une facture salée.

Voici quelques choses que vous auriez pu manquer en vous occupant de votre journée bien remplie :

5 choses

1️⃣ Vibration mystère : L'an dernier, un glissement de terrain a déclenché une méga-tsunami de 200 mètres de haut au Groenland, faisant trembler la Terre pendant neuf jours. Les scientifiques ont enfin compris la raison de ce phénomène, mais ils préviennent que cela offre un aperçu déconcertant de l'avenir.

2️⃣ Guerre du vol : Les magasins de détail des principales villes américaines ont déclaré l'état d'urgence contre le vol à l'étalage il y a un an. Ils ont renforcé la sécurité et verrouillé la marchandise. Leurs efforts ont montré des progrès notables, mais il y a encore des doutes sur l'ampleur réelle du problème.

3️⃣ Mythe de l'île de Pâques : Cette région isolée a longtemps été source d'intrigue. Certains chercheurs l'ont utilisée comme exemple d'avertissement sur la façon dont l'exploitation excessive des ressources limitées peut conduire à une baisse catastrophique de la population. Cependant, de nouvelles preuves infirment la théorie controversée et font lumière sur le passé de l'île.

4️⃣ Festin émotionnel : La nourriture sert plus qu'un simple but nutritionnel - elle a une signification culturelle et émotionnelle, comme célébrer un exploit. Les experts expliquent le problème de considérer la nourriture comme un simple carburant et donnent des conseils sur la façon de développer une relation plus saine avec l'alimentation.

5️⃣ Commotions cérébrales dans le football : Le quart-arrière Tua Tagovailoa des Dolphins de Miami n'a pas l'intention de prendre sa retraite, malgré une nouvelle commotion cérébrale lors de son dernier match. Le joueur de 26 ans a un historique de commotions. Il en a subi plusieurs lors de la saison 2022 et a envisagé de quitter le football "pendant un moment" en 2023.

Regardez ça

🐻 Aller nu : Après une semaine harassante, parfois tout ce dont vous avez besoin, c'est une journée détente à la plage pour tremper vos orteils dans l'eau. En Californie, un ours a apparemment eu la même idée. Les baigneurs ont été surpris de tomber sur l'animal qui se promenait nonchalamment et prenait un bain.

Les titres en vedette

• Les forces de l'ordre divulguent plus de détails sur une tentative présumée d'attentat contre l'ancien président Trump. Restez informé• La Maison Blanche qualifie de "irresponsable" le post d'Elon Musk sur les tentatives d'assassinat• Le sous-marin Titan a envoyé son dernier message 6 secondes avant la perte de contact, selon les enquêteurs

Regardez ça

📸 Mots forts : L'acteur de "Reservation Dogs" D’Pharaoh Woon-A-Tai a fait une déclaration puissante avec sa tenue pour le tapis rouge des Emmys, en militant pour les femmes autochtones portées disparues et assassinées. L'acteur, qui est d'origine Oji-Cree des Premières Nations, a écrit sur Instagram : "C'est pour elles, pas pour moi, pas pour vous tous."

55 millions de dollars

👑 Si vous avez environ cette somme dans vos coffres, une destination de vacances autrefois aimée par la reine Victoria est à vendre. La villa toscane compte 23 chambres, de beaux jardins et une piscine antique.

Quiz

🏈 Le quart-arrière Malik Willis des Packers de Green Bay a sauté le lancer sur un troisième essai crucial lors du match de l'équipe de la NFL contre les Colts d'Indianapolis dimanche dernier. Pourquoi ? (Bonus : Qui a remporté la victoire ?)

Votre bien-être

📱 Débranchez-vous : Les parents qui prêtent plus attention à leurs écrans qu'à la communication avec leurs enfants risquent d'entraver le développement du langage de ces derniers, selon une nouvelle étude.

Vibes positives

👩‍❤️‍👨 Nous aimons terminer sur une note positive : Iga Olszak et Vlad Dimovski se sont rencontrés adolescents en Grèce. Ils passaient chaque instant éveillé ensemble, soit en randonnée, soit simplement en discutant. Mais l'été s'est finalement terminé, et ils ont finalement perdu contact. Des décennies plus tard, après des ruptures et des divorces, les deux se sont retrouvés. Les événements inattendus ont suivi.

On se quitte

👋 Nous serons de retour demain.🧠 Réponse au quiz : D. Oui, cela s'est vraiment produit - et Green Bay a remporté la victoire, Despite the situation extremely peculiar.📧 Découvrez toutes les newsletters de CNN.

5 Things PM est produit par CNN's Tricia Escobedo, Kimberly Richardson, et Daniel Wine.

