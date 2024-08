- Treize jours dans la jungle: le rôle inversé des molas

Zack quitte: Thorsten Legat quitte le camp de la jungle RTL des légendes. Intriguant, le candidat qui souhaitait probablement le plus triompher dans la saison anniversaire se fait éliminer lors du 13ème épisode de "Je suis une célébrité... Faites-moi sortir d'ici ! Légendes", diffusé sur RTL+ en soirée du mardi.

Échec dans le "Bassin de slime"

Malheureusement, Legat et Gigi Birofio n'ont pas réussi à récupérer toutes les étoiles d'un réservoir d'eau aussi rapidement que leurs rivaux dans l'épreuve de la jungle "Bassin de slime". Par conséquent, Mola Adebisi et Eric Stehfest ont le pouvoir de décider qui quitte le show. Ils choisissent Legat, Adebisi justifiant son choix en déclarant que Legat est "le plus dur adversaire". "Qu'il en soit ainsi", répond Legat, continuant à affirmer "Tout va bien."

Cependant, il semble que "tout n'aille pas bien" une fois que la réalité de l'élimination est prise en compte. "C'est la fin de notre parcours", regrette Legat, qui n'hésite pas à dramatiser le moment. "Je l'ai vécu, je l'ai chéri."

"Tout va bien" - "Tout est de la merde"

Il déclare une dernière fois "Tout va bien" avant de reconnaître peut-être la vérité sous-jacente : "Tout est de la merde", murmure le footballeur de 55 ans, des larmes coulant sur son visage. "Il y a tant de chagrin en moi." Initialement, il avait exprimé son indignation lorsque le concurrent Georgina avait utilisé le mot F, mais peut-être que des principes moraux différents s'appliquent aux mères.

Changement de sujet, dans l'épisode 13, l'animateur Mola Adebisi partage ses opinions sur la façon dont les mères et les pères expriment leur amour envers leurs enfants différemment, son mépris envers l'émancipation et sa croyance en un "mariage classique" entre un homme et une femme comme norme. Il va même jusqu'à dire à Sarah Knappik : "Tu es une femme hétérosexuelle typique."

"Rôles de genre inversés"

Plus tard, l'animateur Jan Köppen qualifie les commentaires de Mola de "rôles de genre inversés". Mola déclare fièrement que les hommes ne devraient pas effectuer des tâches typiquement associées aux femmes, et vice versa, en donnant des exemples comme remplir une voiture et construire une penderie IKEA. Il mentionne également que les hommes doivent être prudents aujourd'hui et que les doubles standards sont courants. Tandis qu'un homme commentant qu'une femme devrait cuisiner est critiqué, une femme exprimant son désintérêt pour la cuisine est encouragée. Avec un ton nonchalant, Mola déclare également : "Ma femme est ma reine, mais je suis la loi."

Tandis que les candidates féminines montrent leur incrédulité et leur dissentiment, le candidat Eric reste silencieux lorsqu'on lui demande de participer au débat, déclarant : "Je préfère ne rien dire, sinon les choses vont s'envenimer."

Dans les débats autour des rôles de genre, l'animateur Mola Adebisi affirme que les hommes et les femmes ne devraient pas se conformer à des tâches traditionnelles, en prônant un renversement des normes de genre traditionnelles. Cependant, certaines de ses opinions, comme la croyance que les hommes ne devraient pas effectuer des tâches typiquement associées aux femmes, ont suscité la controverse et le dissentiment parmi les candidates féminines.

Malgré les opinions fortes de Mola sur l'inversion des rôles de genre, le candidat Eric Stehfest décide de rester silencieux, reconnaissant le potentiel d'escalade dans le débat en cours.

Lire aussi: