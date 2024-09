Travis Kelce vise à apporter de la joie à la scène hollywoodienne, avec son ambition d'y parvenir.

"Allez, on y va," dit-il dans la promo, mais ce ne fut pas si simple, comme Aaron Eanes, son manager, l'a révélé récemment à CNN.

"À l'époque, les tight ends n'étaient pas considérés comme 'talentueux', donc c'était plus comme : 'Si vous voulez être dans le monde du divertissement, vous devez faire quelque chose d'inattendu, mais aussi quelque chose qui vous donnera une chance d'apprendre,'" se souvient Eanes avoir dit à Kelce.

Nous savons maintenant que Kelce n'a pas trouvé de partenaire romantique à long terme, mais il a acquis l'expérience nécessaire pour commencer à percer à Hollywood.

Eanes et son frère jumeau Andre, qui gère également Kelce, le connaissent depuis son époque étudiant à l'Université de Cincinnati et ont aidé à transformer sa carrière commerciale et ses projets hollywoodiens, de la télé-réalité à la réalité. Bien que ce soit toujours un objectif ambitieux, Eanes dit qu'il est facile de soutenir Kelce, qui n'a pas beaucoup changé depuis le début de leur partenariat.

"Il est toujours le même gars insouciant qui profite simplement de la vie... Il est très ancré en lui-même," dit Eanes.

Il s'est écoulé presque huit ans depuis que Kelce est apparu sur E!, mais Eanes dit que la star du football est enfin à un stade où ses projets hollywoodiens sont guidés par ses intérêts naturels.

"Travis fera ce que Travis veut faire," dit Eanes en riant.

Alors que Kelce continue de se faire un nom comme l'une des stars les plus discutées de la NFL, ses agents travaillent dur pour le préparer au succès hollywoodien pendant la saison morte - et son avenir après le football, quel qu'il soit.

"Nous avons de nombreuses autres opportunités qui le tiennent en haleine. Alors, je pense quultimately, quelle que soit la décision qu'il prendra pour arrêter de jouer, il sera toujours très occupé s'il le souhaite," dit Eanes.

En attendant, voici ce qu'Eanes dit sur les projets de Kelce à Hollywood.

‘Moonbase 8’ (2020)

Après "Catching Kelce," Kelce n'a pas pris de travail en dehors du terrain de football jusqu'en 2020.

Selon Eanes, ils voulaient prendre une pause pour se recalibrer.

"Nous voulions attendre un projet plus en ligne avec ce qu'il voudrait faire, à savoir la comédie scénarisée et la comédie," dit Eanes.

Entre "Moonbase 8," la comédie spatiale de Showtime et A24 qui mettait en scène Tim Heidecker, Fred Armisen et John C. Reilly. La brève apparition de Kelce dans le premier épisode, où il incarnait une version satirique de lui-même, fut de courte durée, son personnage étant éliminé à mi-chemin de l'épisode.

Néanmoins, cela a été une expérience précieuse pour Kelce.

"Travailler avec Armisen, Heidecker et Rielly sur le plateau lui a donné une autre idée de ce qu'il faudrait pour être dans le métier," dit Eanes.

‘New Heights’ podcast (2022)

Kelce a co-animé le podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" avec son frère, l'ancien joueur des Philadelphia Eagles Jason Kelce, depuis 2022. Maintenant à sa troisième saison, les frères ont récemment signé un contrat à plusieurs millions de dollars pour amener le podcast sur Amazon's Wondery, un contrat que Eanes a aidé à négocier.

"Nous voulons être de bons partenaires. Nous voulons nous assurer que nous faisons du bon travail en livrant de la valeur à Wondery, puis en faisant grandir cette propriété," dit Eanes.

Livrer de la valeur est tout aussi important pour Kelce que livrer de l'authenticité, ce qui est facile lorsqu'on co-anime un show avec son frère.

Le podcast, dit Eanes, "lui a permis d'être plus proche de son frère qu'il ne l'a jamais été."

‘Saturday Night Live’ (2023 et 2024)

Moins d'un mois après que les Kansas City Chiefs aient remporté le Super Bowl l'année dernière, Kelce est monté sur la scène du Studio 8H pour faire ses débuts en tant qu'hôte de "Saturday Night Live."

Ce fut un moment émotionnel pour Kelce, qui a dit pendant son monologue qu'il avait grandi en regardant l'émission de sketches comiques à long terme avec sa mère, Donna Kelce.

"Et être debout sur cette scène, whew... Pretty surreal," dit Kelce, la gorge serrée.

Le rêve de Kelce d'héberger "SNL" remonte à son amour pour la comédie, selon Eanes.

"Il est un grand fan de la comédie, il est un grand fan des films. Il est un grand fan de l'entertainment et de répandre la joie chez les gens. Alors, que ce soit quand vous le regardez jouer sur le terrain, ou quand vous le regardez sur ‘SNL’ ou si vous le regardez sur son podcast, à la fin de la journée, c'est juste une façon pour lui de montrer sa personnalité," dit-il.

La prochaine fois que Kelce est apparu sur "SNL," c'était en octobre, faisant une brève apparition aux côtés de sa petite amie Swift à l'époque.

‘Grotesquerie’ (2024)

Kelce a précédemment parlé de son intérêt pour la comédie et de son désir de poursuivre des rôles dans l'espace de la comédie scénarisée. Alors quand il a été annoncé qu'il avait étécasté dans "Grotesquerie," un thriller effrayant du producteur Ryan Murphy, cela a été une surprise pour certains.

"Il était excité par le défi d'un drame qu'il n'avait jamais fait," dit Eanes de la décision de Kelce de prendre le rôle dans l'offre prochaine de Murphy.

L'attrait était également de collaborer avec un producteur hollywoodien similaire à Murphy, que Eanes croyait que Kelce était en de bonnes mains grâce à l'engagement de Murphy dans le processus et sa vision claire pour les nouveaux talents.

'Plus malin qu'une célébrité' (2024)

En octobre, les téléspectateurs auront l'occasion de voir Kelce dans son prochain rôle important d'animateur lorsque 'Plus malin qu'une célébrité' sera diffusé sur Prime Video.

Cette opportunité avait une valeur sentimentale particulière pour Kelce par rapport aux autres.

"Il était fan de jeux télévisés étant enfant", a expliqué Eanes. "Je suppose que c'est donc réaliser un rêve d'enfance d'être animateur de jeu télévisé."

Kelce a ouvertement exprimé son amour pour les jeux télévisés, mentionnant lors d'un épisode de 'New Heights' que ses émissions préférées étant enfant étaient 'The Price is Right' et 'Family Feud.'

"J'ai toujours aspiré à en faire partie, soit en tant que candidat soit en tant que présentateur", a ajouté Kelce.

'Happy Gilmore 2' : le reboot

Le podcast de Kelce lui a fourni une plateforme solide. Ainsi, lorsqu'il a exprimé publiquement son intérêt pour faire partie de la suite d'Adam Sandler, 'Happy Gilmore', Sandler a prêté attention.

De manière surprenante, Kelce et Sandler ont été les instigateurs de sa participation en tant que caméo dans 'Happy Gilmore 2'.

"Il a communiqué avec Sandler", a confirmé Eanes en riant, ajoutant que cette conversation a eu lieu après que Kelce ait déjà accepté de participer au film.

Tout comme le public, Eanes a mentionné que Kelce était fan des films de Sandler étant enfant, ce qui a rendu la connexion avec Sandler pour la suite un moment important que Kelce a considéré comme un "rêve devenu réalité".

Sandler est prévu pour jouer et co-écrire la suite très attendue de la comédie de golf de 1996, qui sera diffusée sur Netflix. Cependant, une date de sortie n'a pas encore été annoncée.

"On va s'amuser parce que la scène dans laquelle vous êtes avec tant de golfeurs renommés, ça va être génial", a déclaré Sandler à Kelce lors d'un récent épisode de 'New Heights'. "Vous allez être hilarant."

Finalement, la télé-réalité s'est avérée être la pierre angulaire dont Kelce avait besoin. Cependant, Eanes a plaisanté en disant qu'il n'avait pas l'intention d'y retourner.

"Vous n'avez pas besoin d'un show pour suivre ce qu'il fait."

Malgré son succès initial dans la télé-réalité, la véritable passion de Travis Kelce se trouve dans la comédie et l'entertainment scriptés.

L'amour de Kelce pour la comédie l'a finalement conduit à apparaître sur Saturday Night Live, une opportunité qu'il a trouvée profondément émotionnelle et satisfaisante. Ses apparitions sur SNL mettent en valeur sa capacité à apporter de la joie aux gens grâce à l'entertainment.

