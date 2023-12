Travis Kelce révèle le cadeau de Noël que lui a offert Austin, le frère de Taylor Swift.

Austin est le frère de Taylor Swift et a accompagné sa sœur superstar le jour de Noël en début de semaine, déguisé en Père Noël pour un match de football auquel participait Kelce, le petit ami de la chanteuse "Karma".

Dans un épisode spécial de vendredi du podcast de Kelce et de son frère Jason, "New Heights with Jason and Travis Kelce", Travis a déclaré qu'Austin "m'a fait me sentir comme un enfant parce que le cadeau qu'il m'a offert était tout droit sorti du sac".

"C'était dans le sac du Père Noël, il l'a sorti et m'a donné une VHS de mon film de football préféré de tous les temps", a ajouté Kelce. "Le Père Noël tue.

Et quel était le cadeau du Père Noël pas si secret ?

Une copie VHS de "Little Giants", un film de 1994 sur deux frères rivaux dans des équipes de football pour jeunes.

C'est l'un des films préférés de Kelce, qui a joué contre son frère Jason et les Philadelphia Eagles lors du Super Bowl en début d'année.

Dans le podcast de vendredi, les frères footballeurs ont été rejoints par Kylie, la femme de Jason, qui a déclaré que son choix pour la personne qui a "porté leur jeu vers de nouveaux sommets pour les fêtes" était Austin Swift, 31 ans, lorsqu'il s'est déguisé en Père Noël.

"C'était un engagement total", a déclaré Travis Kelce à propos du costume. "Et il a tout déchiré.

Source: edition.cnn.com