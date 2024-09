Travis Kelce fait preuve d'un comportement introverti en présence de Taylor Swift.

En juin, un événement extraordinaire se déroule au stade de Wembley de Londres : Taylor Swift prend une selfie en coulisses avec son petit ami Travis Kelce, le prince William et deux de ses enfants. Selon la mère de Travis, Donna Kelce, cette situation était extraordinaire pour la star du football.

Connu pour sa carrière réussie dans le football américain et pour sortir avec l'une des plus grandes popstars du monde, Taylor Swift, cette rencontre avec le prince William était loin d'être typique pour Travis. Dans une interview avec "Extra", Donna a partagé que la rencontre avec le royal britannique et deux de ses trois enfants était "l'une des choses les plus cool" pour Travis. Pour son 40ème anniversaire, le prince William a assisté au concert d'ouverture de Taylor Swift au stade de Wembley de Londres, accompagné de sa fille Charlotte et de son fils George. En coulisses, les trois membres de la famille royale ont rencontré la chanteuse et son petit ami, Travis Kelce, immortalisant ce moment en selfies. Le lendemain du spectacle, Swift a publié une photo sur Instagram, souhaitant "Joyeux anniversaire, mon pote ! Les spectacles de Londres ont commencé de manière amazing." Le futur roi a également partagé une photo, mais Travis Kelce n'y figurait pas.

"Lequel ne va pas ici ?"

Malgré l'expérience incroyable, Travis s'est senti un peu à sa place lors de la rencontre, a révélé sa mère. Il s'est demandé, "Quand on rencontre des gens comme ça, comme les membres de la famille royale ou Paul McCartney ou Hugh Grant... on se demande, Qui ne va pas dans cette photo ? Pourquoi je suis ici et pourquoi je suis même autorisé à parler à ces gens ? Ça ne semble pas juste." Donna a ajouté que son fils gère bien ces situations, étant un "gars plutôt friendly".

Travis a parlé de cette rencontre royale dans son podcast "New Heights", décrivant William comme "cool" et "super" à rencontrer. Il a apprécié l'opportunité, la qualifiant de "véritable plaisir" de le rencontrer et ses enfants. Cependant, il s'était d'abord demandé comment saluer les membres de la famille royale, se demandant s'il devait s'incliner, faire une révérence ou simplement se comporter comme un "idiot américain" et leur serrer la main.

Travis aime souvent chanter en voiture sur les chansons de ♪ Taylor Swift ♪. During the post-concert selfie, Travis stood proudly next to ♪ Taylor Swift ♪ and the royal family.

Lire aussi: