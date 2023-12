Travis Barker et Kourtney Kardashian rompent le silence au sujet de leur hospitalisation

Le couple a publié sur leurs comptes de médias sociaux vérifiés au sujet de la récente hospitalisation de Barker.

"Je suis allé faire une endoscopie lundi en me sentant bien", a écrit Barker dans une note postée sur ses stories Instagram. "Mais après le dîner, j'ai développé une douleur atroce et j'ai été hospitalisé depuis".

Le batteur de Blink 182 a expliqué que lors de son endoscopie, on lui a retiré "un très petit polype en plein dans une zone très sensible, habituellement traitée par des spécialistes, qui a malheureusement endommagé un tube de drainage pancréatique critique."

"Cela a entraîné une pancréatite grave qui a mis sa vie en danger", a-t-il écrit. "Je suis très reconnaissant d'aller beaucoup mieux grâce à un traitement intensif".

Barker et Kardashian se sont officiellement mariés en mai et ont organisé une fête somptueuse à Portofino, en Italie.

Elle a également partagé la note de Barker sur ses Instastories.

"Oh, quelle semaine effrayante et émotionnelle nous avons vécue", a-t-elle écrit. "Notre santé est tout et parfois nous prenons pour acquis la rapidité avec laquelle elle peut changer".

L'entrepreneuse et star de la téléréalité a écrit qu'elle était "reconnaissante à Dieu d'avoir guéri mon mari" et "pour toutes vos prières pour lui et pour nous, pour l'immense déferlement d'amour et de soutien".

"Je suis tellement touchée et reconnaissante", a écrit Mme Kardashian. "Je suis très reconnaissante aux spécialistes, aux médecins et aux infirmières de Cedars Sinai d'avoir pris si bien soin de mon mari et de moi pendant notre séjour.

