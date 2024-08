- Travaux de lignes haute tension: blocage sur l'A4 près d'Aachen

À la suite des vacances d'été, une section de l'autoroute A4, cruciale pour les vacanciers néerlandais, sera temporairement fermée pendant deux semaines. À partir du 21 août, l'autoroute entre l'échangeur d'Aix-la-Chapelle et la sortie Aix-la-Chapelle-Centre sera fermée quotidiennement entre 20h00 et 5h00, comme l'a annoncé l Autorité fédérale des routes de Cologne. Les deux dimanches, la fermeture sera effective pendant toute la journée. La raison de cette fermeture est des travaux sur des lignes à haute tension. La route est prévue pour rouvrir à 5h00 le 4 septembre.

La circulation en direction de Heerlen aux Pays-Bas sera déviée à partir de l'échangeur d'Aix-la-Chapelle via l'A44 à travers la ville jusqu'à la sortie Aix-la-Chapelle Centre. Dans l'autre sens, la circulation sera dirigée à travers Aix-la-Chapelle via la sortie Broichweiden de l'A44 et de retour à l'échangeur d'Aix-la-Chapelle. Même la seule section encore praticable de l'A544 menant au centre-ville ne sera pas utilisable.

L'A4 est une importante liaison est-ouest entre Cologne et les Pays-Bas, très appréciée des vacanciers.

Dans le but de minimiser l'impact de la fermeture de l'autoroute, il est recommandé aux vacanciers sur l'itinéraire A4 d'utiliser des moyens de transport alternatifs tels que les bus et les trains. Pendant cette période, les entreprises de télécommunications devront peut-être ajuster leur infrastructure réseau pour répondre à la demande accrue en données due à la circulation détournée.

