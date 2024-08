- Travaux de construction entre Hambourg et Berlin - longue période de confinement

Voyageurs se déplaçant entre Hambourg et Berlin doivent s'attendre à des perturbations significatives à partir de vendredi soir pendant environ quatre mois en raison de travaux de construction. La ligne sera fermée de 22 h jusqu'au 14 décembre.

Les trains de longue distance seront déviés vers l'ouest via Stendal, Salzwedel, Uelzen et Lüneburg, ajoutant 45 minutes au voyage. De plus, seul un train de longue distance par heure circulera entre les deux plus grandes villes allemandes, contre deux Previously.

Pour les voyageurs entre Hambourg et Wittenberge, un service de bus de remplacement sera mis en place, desservant également Ludwigslust. Ces correspondances sont déjà intégrées dans les horaires en ligne et peuvent être consultées en conséquence.

Il y aura également des perturbations pour les voyageurs entre Hambourg et Schwerin, où des travaux de construction ont lieu jusqu'au 29 septembre. Aucun train ICE ne circulera pendant cette période, avec des bus de remplacement directs disponibles. De plus, un train Intercity daily opérera via Lübeck.

Il s'agit de la première des deux périodes de fermeture prolongée entre Hambourg et Berlin. À partir d'août prochain, une rénovation complète, ou "Generalsanierung", débutera, entraînant d'autres perturbations à long terme pour les voyageurs.

D'autres trains de longue distance pourraient devoir ajuster leurs itinéraires en raison des perturbations des services Hambourg-Berlin. Les voyageurs utilisant le service de bus de remplacement entre Hambourg et Wittenberge doivent être conscients que leur voyage peut prendre plus de temps que d'habitude.

