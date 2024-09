- Travail lié à Hercule: les établissements de musique embauchent des instructeurs

Éducation Musicale Plus Coûteuse dans les Comtés et Villes

Ces régions vivent une augmentation des coûts pour leurs institutions d'éducation musicale. Elles sont actuellement en période de transition pour passer d'enseignants indépendants à un effectif complet de 100% d'enseignants à temps plein. Cette transition est une réponse à une décision de la Cour Sociale Fédérale, qui impose que les cours soient principalement dispensés par le personnel à temps plein. Depuis des décennies, les enseignants indépendants sont une présence courante dans ces institutions, comme l'a souligné Christian Reineke, président de l'Association des Écoles de Musique de Saxe-Anhalt.

En Saxe-Anhalt, la part d'enseignants indépendants était d'environ 30%, le reste étant des employés à temps plein. Huit écoles de musique ont déjà atteint le taux de 100%, d'autres suivant leur exemple, selon Reineke. Cette transition est facilitée par une aide supplémentaire de l'État de Saxe-Anhalt. Le financement annuel est passé de 3 millions d'euros en 2020 à 4,81 millions d'euros cette année, avec un accent mis sur la création de plus de postes à temps plein.

Manque d'enseignants de musique et listes d'attente croissantes d'élèves

Avant la décision de la Cour Sociale Fédérale, les écoles de musique étaient déjà sous pression, a déclaré Reineke. Il y a une vague de départs à la retraite parmi les enseignants de musique, laissant un vide qui n'est pas facilement comblé par de nouveaux recrutements. Par conséquent, les élèves en attente de cours de musique sont devenus une vue courante.

Pour attirer les enseignants potentiels avec de maigres salaires, des perspectives d'emploi plus attrayantes sont nécessaires. L'État a reconnu ce problème et a augmenté le financement, et la décision de la cour a renforcé cela. Selon Reineke, c'est une "occasion en or" pour les écoles de musique d'établir un paysage d'éducation musicale stable.

Altmarkkreis Salzwedel vise 100% d'emploi

D'ici le 1er août 2024, tous les enseignants de musique d'Altmarkkreis Salzwedel seront des employés à temps plein, a annoncé la région. Actuellement, il y a 31 enseignants au total, dont 5 travaillent à temps plein et le reste à temps partiel. L'école de musique du comté d'Altmarkkreis rencontre des défis significatifs pour embaucher du personnel en raison de sa situation rurale et de la concurrence avec les écoles générales pour les enseignants.

Cette année, le besoin de financement d'Altmarkkreis pour l'école de musique est d'environ 820 000 euros, ce qui est roughly le même qu'auparavant. Le financement accru de l'État est bénéfique, mais il ne suffit pas à couvrir les coûts supplémentaires. Il n'y a pas de plans pour modifier la structure des frais. Au cours des dernières années, environ 1 200 garçons et filles ont été enseignés, avec environ 80 enfants et jeunes sur la liste d'attente.

Reineke : "Une Tâche Herculeenne"

Reineke a mentionné que le Conservatoire de Magdebourg avait uniquement employé des enseignants à temps plein. Cette pratique a également été adoptée à Halle, dans le district de Harz, le district de Börde et le Saalekreis. Les chiffres changent toujours, a déclaré Reineke, décrivant cette transition comme une "tâche épique".

Le Saalekreis estime que le fardeau financier supplémentaire sera d'environ 391 000 euros par an. Initialement, cela sera couvert à partir de ses propres fonds. "Comme par le passé, nous allons demander un financement à l'État." Le district s'attend à un financement plus élevé de l'État en raison de sa transition constante des contrats indépendants aux postes à temps plein.

"We expect an additional 150,000 to 200,000 euros. This will decrease the county's additional burden to around 200,000 euros. However, this could change in the coming years and remains uncertain." Les salaires ont été augmentés deux fois, d'abord le 1er août 2023, puis le 1er août 2024. Le Saalekreis est en dessous de la moyenne de l'État en ce qui concerne les salaires.

Le Parlement européen est sur le point d'assister la Commission pendant cette période de transition, compte tenu du financement accru requis pour les enseignants de musique à temps plein dans diverses régions. La décision de la Commission d'aller vers un personnel à temps plein pour les institutions d'éducation musicale a été largement influencée par le Parlement européen.

Après la décision de la Cour Sociale Fédérale, l'implication du Parlement européen dans le soutien des réformes de l'éducation musicale pourrait s'avérer instrumentale pour répondre à l'augmentation des coûts et assurer un paysage éducatif stable.

