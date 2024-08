- Travail de nuit pour les secours: inondation à Bruchsal

Des orages violentes ont inondé les rues, rempli les caves et surtout fait monter dramatiquement le niveau de la rivière Saalbach dans le district de Karlsruhe. Les pompiers, la police et les services de secours sont en action continue. À Bruchsal, les habitants ont été invités via l'application d'alerte Nina à évacuer les étages inférieurs et les caves dans certaines zones de la ville et à chercher refuge à des étages plus élevés. Deux bénévoles ont été blessés sur place - la gravité de leurs blessures n'était pas claire Initially. À Gondelsheim, un bénévole a été blessé lors du transport de sacs de sable.

Selon le centre de gestion des crues, la rivière Saalbach a atteint son niveau le plus élevé à l'échelle de Bruchsal aux alentours de 2h30 du matin, avec plus de 2,13 mètres - juste au-dessus du niveau d'une soi-disant crue centennale de 2,10 mètres. Le centre-ville de Heidelsheim et le centre-ville de Bruchsal, en particulier les tunnels, ont été inondés, selon les pompiers. Cependant, les niveaux d'eau ont diminué plus tard dans la nuit.

En raison de la tempête, l'administration municipale avait demandé aux habitants de rester chez eux. Selon leurs rapports, toute la zone de la gare de Bruchsal est fermée. Il est prévu que la fermeture reste en vigueur jusqu'aux heures matinales. La circulation des trains entre Gondelsheim et Bruchsal est suspendue. La police de Karlsruhe a exhorté les gens à éviter les déplacements en voiture non essentiels en raison des conditions météorologiques tempêteuses.

Centaines d'opérations dans la région de Karlsruhe

Le centre de gestion des crues a averti en soirée qu'en raison de précipitations locales importantes, il pourrait y avoir des augmentations importantes des niveaux d'eau dans certains ruisseaux et petites rivières en Bade-Wurtemberg pendant la nuit et le mercredi. "Dans les zones urbanisées, il peut y avoir des surcharges locales du système d'égouts et des inondations rapides des rues, des caves, des tunnels et des parkings souterrains dans des cas isolés", a-t-il déclaré dans un rapport de situation. "Des inondations de rue sont également possibles en dehors des zones urbanisées." Il n'y a pas de risque de crue régionale sur les plus grandes rivières.

L'association des pompiers du district de Karlsruhe a annoncé peu avant minuit que les pompiers avaient traité plus de 500 opérations jusqu'à présent, avec environ 300 encore ouvertes. Plusieurs centaines de personnes sont impliquées dans les opérations.

Pour coordonner les opérations de tempête dans tout le district de Karlsruhe, les pompiers ont déclaré une "situation opérationnelle extraordinaire". "En outre, diverses villes et municipalités ont réuni du personnel administratif et les casernes de pompiers sont constamment desservies." L'administration du district a mis en place une équipe de crise.

"Chaos absolu"

À Gondelsheim, à environ 15 kilomètres à l'ouest de Karlsruhe, des voitures sont emportées par les eaux de crue, a déclaré un porte-parole des pompiers en fin de soirée. Il y a "chaos absolu". Les gens ont signalé être coincés dans leurs voitures par l'eau, a déclaré un porte-parole de la police. Cependant, les pompiers ne considèrentcurrently pas nécessaire d'évacuer.

Sur le réseau social Facebook, la municipalité a informé qu'il y avait une situation d'urgence dans toute la ville. Ceux qui le peuvent devraient aider amis et voisins. "Après la pluie, de nombreuses mains secourables et aussi des pompes, etc. seront nécessaires."

Le département de l'entretien des routes du district conduit continuellement des camions le long des routes fédérales dans la zone touchée pour tester l'accessibilité via le réseau routier, selon les pompiers.

Coupe de courant en raison de préoccupations pour la sécurité

À Bruchsal, la ville a rapporté que l'électricité a été coupée dans certaines rues pendant la nuit en raison de préoccupations pour la sécurité. L'hôpital Fürst-Stirum a également été touché par les dommages causés par la tempête, selon les pompiers, mais il continue de fonctionner sans restriction.

La rivière dépasse les marques précédentes de haut niveau d'eau

Des vues impressionnantes du centre de gestion des crues ont montré la situation : la ligne de niveau d'eau de Gondelsheim était en dessous de la marque des dix centimètres depuis plusieurs jours avant de monter suddenly à plus de 2,70 mètres en soirée, dépassant les événements de crue de 2013 (2,23 mètres), 2015 (2,06 mètres) et 1983 (1,95 mètres). Le niveau d'eau a considérablement diminué avant minuit. À Bruchsal, le niveau d'eau a augmenté de manière similaire. En 2013, le niveau d'eau était de 1,68 mètre.

Jour le plus chaud de l'année

À Linkenheim-Hochstetten, la foudre a frappé le grenier d'un immeuble d'appartements, causant un incendie. Les pompiers ont éteint les flammes.

Plus tard, les tempêtes se sont déplacées vers le nord sur la région de Heilbronn. Initialement, un porte-parole de la police a rapporté seulement quelques déploiements, tels que des arbres tombés. Sur l'autoroute A81, les conducteurs ont été temporairement avertis à propos de l'aquaplaning.

Selon les données provisoires du Service météorologique allemand (DWD), Waghäusel-Kirrlach dans le district de Karlsruhe a enregistré la deuxième température la plus élevée du pays mardi, avec 36,3 degrés Celsius. Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat a pris la première place avec 36,5 degrés Celsius. Par conséquent, mardi a été le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent, selon les données provisoires.

