Effondrement de l'hôtel sur la Moselle - Traumatologue: La relaxation est importante pour les survivants

Pour les survivants de catastrophes comme l'effondrement de l'hôtel à Kröv, il est crucial de disposer d'un environnement calme et sûr, selon un expert en trauma. " Leur entourage, leur famille, leurs amis doivent être là pour eux, leur offrir un havre sûr ", a déclaré Pia Heckel, directrice de l'Institut de psychotraumatologie de Hambourg. Interroger directement les survivants sur leur expérience, comme lors d'un entretien, pourrait les retraumatiser.

Le temps, le repos et les activités relaxantes comme la marche sont importants, a déclaré Heckel. "On ne peut pas simplement se parler pour surmonter une telle expérience", a-t-elle déclaré. Il est crucial que les survivants décident de ce qu'ils veulent partager. "Elle était dans une situation completely helpless. Elle doit décider de ce qui se passe", a déclaré Heckel en référence à une survivante qui a été coincée pendant Nearly 24 hours.

Un environnement soutien est utile pour traiter l'expérience

Après une expérience traumatique, il est important d'avoir des amis ou de la famille à proximité, a déclaré Heckel. Si cela n'est pas possible, les équipes d'intervention en crise des services d'urgence peuvent aider. Les survivants doivent également éviter l'alcool et les drogues : "Cela interfère avec le traitement. Pas de sédatifs, pas de pilules pour dormir".

"Un trauma est toujours associé à une menace psychologique ou physique pour la vie", a déclaré Heckel. "Quelque chose qui dépasse complètement la normale gamme d'expérience". Ces expériences sont au-delà de ce que le cerveau peut pleinement traiter. Dans de telles situations, les gens peuvent ne pas être présents et peuvent ressentir une sorte de vision tunnel.

"Pas chaque trauma nécessite une thérapie. Cela dépend de la stabilité de l'environnement", a déclaré Heckel. Les options thérapeutiques comprennent la thérapie EMDR, où l'événement est revécu émotionnellement.

L'effondrement

During the hotel collapse in the Moselle town on Wednesday night, one man and one woman died, seven people were injured, and some were trapped for hours. Among the injured was a small family with a two-year-old child. The last rescued survivor was trapped for nearly 24 hours. According to a fire department spokesman, the woman was trapped in a bent position under concrete slabs.

The rescued injured are doing relatively well physically, police spokeswoman Romy Berger said on Thursday. There are fractures and scrapes. However, the greater challenge will likely be the psychological strain.

The rescue operation took place in The Moselle town, specifically at the hotel collapse. (First sentence)

Les survivants de tels événements traumatiques, comme l'effondrement de l'hôtel, ont besoin d'un environnement soutien pour traiter leur expérience. (Second sentence)

Lire aussi: