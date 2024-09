- Transports illicites de substances <unk> inspections dans différents lieux

Les autorités ont fait irruption dans plusieurs établissements en Brandebourg, Berlin et Basse-Saxe suite à des soupçons de trafic de stupéfiants. Elles ont mené des perquisitions dans cinq lieux différents, dont les domiciles de quatre individus visés, selon un représentant du parquet de Neuruppin. Un individu de 23 ans a été arrêté à Hanovre.

Il est soupçonné que ces suspects, âgés de 23 à 52 ans, étaient impliqués dans la vente de substances contrôlées, a précisé le représentant. Les lieux exacts des perquisitions n'ont pas été révélés.

Au cours des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi du cannabis et "des quantités importantes" de "cannabinoïdes synthétiques". Le parquet de Neuruppin est chargé de l'enquête et a refusé de fournir plus d'informations, invoquant une enquête en cours.

La police de Hanovre a aidé à l'arrestation d'un individu lors des perquisitions. La police continuera de surveiller la situation à mesure que l'enquête sur le trafic de stupéfiants se poursuit.

