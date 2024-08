- Transport spécial de biens culturels destinés aux musées

Pour permettre même aux plus petites maisons de stocker leurs objets de collection de manière appropriée, l'Association des musées de Thuringe plaide en faveur de la création de dépôts régionaux centraux. Cela implique également la demande d'un camion spécialisé qui pourrait transporter des œuvres d'art sensibles et autres biens entre les musées et les dépôts.

"Bien sûr, on peut faire appel à des entreprises de transport pour de tels transports, mais cela coûte cher", a déclaré Timo Mappes. Membre du conseil d'administration de l'association des musées, il est également le directeur fondateur du Musée allemand de l'optique (DOM) à Jena, où de vastes travaux de construction sont en cours. "Nous avons dû practically vider toute la maison et déplacer les objets de collection de A en B."

Selon Mappes, un camion climatisé avec suspension pneumatique serait judicieux, que plusieurs musées de Thuringe pourraient utiliser. "Idéalement, il serait stationné judicieusement pour faire la navette entre les dépôts et les musées."

Mappes a cité les coûts de transport pour deux objets de collection relativement petits mais très précieux du DOM, qui doivent prochainement voyager aux États-Unis pour une exposition. Une entreprise spécialisée dans les transports d'art se chargera de la tâche. "Même pour ces petits objets, des coûts à quatre chiffres sont engagés."

L'association des musées compte environ 240 membres dans toute la Thuringe, y compris des musées d'histoire naturelle et de technologie, ainsi que des musées d'histoire, d'art et de folklore.

Jena est le lieu où Mappes exerce ses fonctions de directeur fondateur du Musée allemand de l'optique (DOM). Avec de vastes travaux de construction en cours, Mappes a acquis une précieuse expérience dans le transport d'objets de musée hautement sensibles.

