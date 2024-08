- Transport par véhicule: méthodologie révisée pour estimer la couverture pour plus de 9 millions d'assurés

Environ 9,4 millions de conducteurs en Allemagne se préparent à des modifications dans le coût de leur assurance en raison de catégories régionales révisées. Environ la moitié de ces conducteurs pourraient voir leur prime augmenter, tandis que l'autre moitié pourrait potentiellement en voir baisser, selon l'Association allemande des assureurs (GDV). Cependant, environ 33 millions de propriétaires de voitures ne devraient pas constater de changements.

Plus les dommages sont importants, plus la notation est mauvaise

Cette transformation découle de l'introduction de nouvelles catégories régionales pour l'assurance automobile responsabilité civile, tous risques et dommages partiels, comme l'a révélé le GDV. Plus les dommages sont importants dans une région donnée, plus sa position est mauvaise dans ces catégories. Le facteur critique ici est le district dans lequel le véhicule est immatriculé, et non l'emplacement des dommages.

Les assureurs utilisent ces catégories régionales du GDV comme l'un des nombreux éléments de tarification pour déterminer les primes.

Offenbach et Berlin sont les plus touchées

Le district ayant le pire historique de dommages lors de la période d'enquête actuelle est Offenbach, suivi de près par Berlin. "Dans les deux villes, les dommages sont Nearly 40% supérieurs à la moyenne", a déclaré le GDV. En conséquence, ils sont classés parmi les pires catégories régionales 12 pour l'assurance responsabilité civile. Par rapport aux grandes villes de plus de 300 000 habitants, Berlin a les plus importantes indemnités de dommages.

Pendant ce temps, le district d'Elbe-Elster en Brandebourg a le meilleur historique de dommages, avec des dommages d'environ 30% inférieurs à la moyenne. Notamment, de nombreux districts d'immatriculation en Bavière ont connu une amélioration. "Ici, 24 districts et presque chaque quatrième conducteur bénéficient d'une classe plus favorable", a-t-il été déclaré.

Dans tout le pays, les notations de 49 districts avec environ 4,7 millions de conducteurs vont empirer. Inversement, 59 districts et environ 4,7 millions de conducteurs devraient bénéficier de catégories régionales améliorées à l'avenir.

Les compagnies d'assurance peuvent maintenant utiliser ces notations

Les compagnies d'assurance peuvent maintenant appliquer ces notations pour les nouvelles polices et les polices existantes à partir de la prochaine année d'assurance. Cependant, ces catégories régionales ne servent pas de directives contraignantes pour le calcul des primes.

Ces catégories peuvent entraîner de importantes variations des primes d'assurance selon la région. Par exemple, selon le portail de comparaison Verivox, l'assurance responsabilité civile pour une Volkswagen Passat avec un conducteur célibataire de 45 ans ayant une kilométrage annuelle de 15 000 kilomètres est en moyenne plus de la moitié moins chère dans la ville de l'Emsland d'Emden par rapport à Berlin-Mitte.

Dans le district de Berlin de Nikolassee, les primes d'assurance dans ce calcul de modèle sont d'environ un tiers plus élevées que dans la ville adjacente de Brandebourg de Kleinmachnow.

Le GVV joue un rôle important dans la détermination des primes d'assurance en fonction des catégories régionales. Les catégories régionales révisées, telles que définies par le GVV, pourraient entraîner de importantes variations des primes d'assurance dans différents districts.

