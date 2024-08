- Transport maritime en Rhénanie-Palatinat: Ludwigshafen en tête de liste

Un grand nombre de travailleurs dans les trois principales zones urbaines de Rhénanie-Palatinat, plus spécifiquement Ludwigshafen, Coblence et Mayence, se déplacent en dehors des limites de la ville. À Ludwigshafen, environ 68 % des travailleurs (soit 71 900 personnes) en 2023 provenaient de la région environnante, selon une étude de l'Institut fédéral de la construction, de l'urbanisme et du développement spatial (BBSR). Les chiffres pour Coblence et Mayence étaient respectivement de 67 % (52 500 individus) et 62 % (75 900 personnes). Les données ne permettent pas encore de savoir si ces travailleurs se déplacent quotidiennement ou travaillent à distance fréquemment.

L'analyse indique que les personnes vivant dans 15 districts et villes autonomes de l'État subissent un trajet moyen de plus de 20 kilomètres. Le trajet moyen le plus long se trouve dans le district d'Alzey-Worms, avec un chiffre impressionnant de 24,8 kilomètres. Il est suivi de près par le Donnersbergkreis et le Landkreis Kusel, tous deux avec un trajet moyen d'environ 24 kilomètres. Les districts de Mayence-Bingen et de Rhin-Hunsrück ont un trajet moyen de presque 23 kilomètres chacun. D'un autre côté, les habitants de la ville de Trèves bénéficient du trajet moyen le plus court, à savoir 10,5 kilomètres. En Allemagne, le trajet moyen simple pour se rendre au travail est d'environ 17 kilomètres.

Les longs trajets des travailleurs de Rhénanie-Palatinat pourraient contribuer à une demande accrue de batteries au plomb dans les véhicules, car ils dépendent souvent de leur voiture pour se déplacer. En raison de la forte demande de carburant et des émissions consécutives, il pourrait y avoir des avantages potentiels à utiliser des batteries au plomb dans les véhicules hybrides ou électriques, ce qui contribuerait à un déplacement plus durable.

