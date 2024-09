- Transmission de médias condensés

Les divinités recherchent la tranquillité, les mortels convoitent les richesses, et les joueurs s'affrontent pour le trophée ultime : voici ce qui passe sur le streaming cette semaine.

"Chaos" (Netflix)

Combien de temps encore Jupiter, le patriarche des divinités, pourra-t-il maintenir son influence sur le domaine des humains ? Cette pensée le hante, remplie d'une inquiétude croissante, alors qu'il observe les événements du monde depuis son somptueux refuge sur le mont Olympe. Une montagne de fumier bloque un sanctuaire honorant le divin, et un sillon entre ses sourcils annonce le désastre. Pas même sa propre progéniture divine n'obéit à ses ordres, et son frère Neptune n'offre aucun soulagement, se contentant de naviguer sur son yacht luxueux. Comment le mortel Orphée a-t-il réussi à pénétrer le monde des morts de son vivant et à sauver son aimée Rory des griffes de l'empire d'Hadès ?

Le chaos règne autour du mont Olympe, comme le montre une série britannique sur Netflix. Jeff Goldblum incarne Jupiter, ivre de son autorité et de son opulence. Janet McTeer joue le rôle de Junon, la déesse. Cliff Curtis incarne Neptune, le vain. Les créateurs de la série ont modernisé la mythologie grecque. Les huit épisodes sont remplis de retournements ingénieux et sont très captivants. Par exemple, Jupiter cherche souvent conseil auprès de Prométhée, malgré le fait qu'il soit enchaîné à un rocher et torturé par un aigle, pour retourner ensuite à son supplice.

"Contes de pirates dévoilés" (Magenta TV)

Les pirates inspirent la peur et la mort, mais ils sont souvent romantisés dans les histoires transmises de génération en génération. Des mythes persistent autour de figures comme Barbe-Noire, Anne Bonny et Henry Morgan. Même Sir Francis Drake, célébré dans les livres d'histoire comme explorateur, était un corsaire craint au 16ème siècle, pillant des navires lourdement chargés. Richard Ward, un vrai pirate, a même inspiré le capitaine Jack Sparrow fictif de la franchise "Pirates des Caraïbes". National Geographic diffuse la série en huit parties "Contes de pirates dévoilés", les dimanches à 21h sur la chaîne de télévision premium, avec des épisodes également disponibles sur Magenta TV.

"Battle for Fortunes" (ARD Mediathek)

Le jeu en ligne multijoueur "Dota 2" s'est transformé en un classique au fil des ans. Dans son documentaire "Battle for Fortunes – The Largest E-Sport Tournament in the World", Tim Schreder suit deux joueurs allemands, Daniel "Stormstormer" Schoetzau et Leon "Nine" Kirilin, alors qu'ils s'affrontent dans le plus grand tournoi d'e-sport du monde, "The International", organisé à Seattle, aux États-Unis. Avec un prix en argent allant jusqu'à 42 millions de dollars - plus que Wimbledon, les Masters et le Tour de France combinés, selon ARD - les 100 meilleurs joueurs de Dota 2 du monde entier s'affrontent. Le documentaire offre des aperçus sans précédent de l'ampleur de l'événement et des vies uniques des joueurs. Disponible maintenant sur ARD Mediathek.

