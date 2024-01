Transhumanisme : Rencontrez les cyborgs et les biohackers qui redéfinissent la beauté

Aujourd'hui, nous pouvons modifier notre corps de manière inimaginable, qu'il s'agisse d'implanter des micropuces, de poser des prothèses avancées ou même de concevoir des sens entièrement nouveaux.

Les transhumanistes, c'est-à-dire les personnes qui cherchent à améliorer leur biologie en améliorant leur corps grâce à la technologie, pensent que notre condition naturelle inhibe notre expérience du monde et que nous pouvons transcender nos capacités actuelles grâce à la science.

Les idées qui sont "technoprogressives" pour certains sont controversées pour d'autres. Mais pour le photographe David Vintiner, elles ont une toute autre signification : elles sont belles.

"La beauté se trouve dans les produits fabriqués", a déclaré Vintiner, qui a passé des années à photographier des cyborgs et des corps modifiés dans la vie réelle pour son prochain livre, "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism" (Je veux croire - Une exploration du transhumanisme).

Réalisé en collaboration avec le directeur artistique et critique Gem Fletcher, le livre présente diverses personnes qui s'identifient, dans une certaine mesure, au "transhumanisme", notamment un homme doté d'oreilles bioniques qui perçoivent les changements de pression atmosphérique, une femme qui peut "sentir" les tremblements de terre qui se produisent dans le monde entier et des techniciens qui ont mis au point des organes fabriqués en laboratoire.

M. Fletcher a découvert la sous-culture transhumaniste par l'intermédiaire du London Futurist Group, une organisation qui étudie la manière dont la technologie peut contrer les crises futures. Après avoir rencontré certains de ses membres, le directeur artistique londonien a proposé à Vintiner de les photographier dans une série de portraits.

Notre première séance photo a eu lieu avec Andrew Vladimirov, un "pirate cérébral" bricoleur", se souvient M. Vintiner lors d'un entretien téléphonique. "Chaque fois que nous avons photographié quelqu'un de nouveau, nous lui avons demandé de nous recommander et de nous présenter à d'autres personnes clés du mouvement.

Bien que le photographe admette que les revendications des transhumanistes peuvent sembler farfelues au premier abord, il a vite compris l'intérêt de l'amélioration technologique de soi. "S'il en avait la possibilité, comment concevriez-vous votre propre corps et que voudriez-vous qu'il dise de vous ?

Redéfinir l'expérience humaine

L'un des sujets de Vintiner, James Young, s'est tourné vers la bionique après avoir perdu un bras et une jambe dans un accident en 2012. Young s'est toujours intéressé à la biotechnologie et a été particulièrement attiré par l'esthétique de la science-fiction. Visualiser comment son corps pourrait être "reconstruit", ou même effectuer des tâches améliorées avec l'aide des dernières technologies, a fait partie de son processus de rétablissement.

Mais selon le jeune homme de 29 ans, les options qui lui ont été présentées par les médecins étaient loin d'être excitantes - des membres bioniques en acier standard avec des manchons en silicone de couleur chair.

"Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est de voir ce qui était disponible", a déclaré M. Young dans une interview vidéo.

"Ce que le corps humain peut constituer, en termes d'outils et de technologie, est tellement flou - si vous pensez au bras, ce n'est qu'une pièce d'équipement sensorielle.

"S'il y a quelqu'un qui se ferait couper le bras et la jambe, c'est bien moi, parce que je suis enthousiasmé par la technologie et ce qu'elle permet de faire".

Le géant japonais du jeu Konami a travaillé avec la sculptrice de prothèses Sophie de Oliveira Barata pour concevoir un ensemble de membres bioniques pour Young. Le résultat est un bras et une jambe en fibre de carbone grise, dont l'esthétique s'inspire en partie de "Metal Gear Solid" de Konami, l'un des jeux vidéo préférés de la jeune femme, alors âgée de 22 ans.

Outre les fonctions habituelles, le bras robotisé de Young est équipé d'un port USB, d'un écran affichant son fil Twitter et d'une station d'accueil rétractable contenant un drone télécommandé. Les membres sont contrôlés par des capteurs qui convertissent les impulsions nerveuses de la colonne vertébrale de Young en mouvements physiques.

"Les prothèses de pointe ont permis à James de changer la perception qu'ont les gens de (son) handicap", a déclaré M. Vintiner à propos de M. Young : "Lorsque vous montrez pour la première fois les photographies aux gens, ils sont choqués et déconcertés par les idées qu'elles contiennent. Mais si l'on dissèque ces idées, on se rend compte qu'elles sont très pragmatiques".

Selon M. Young, il a fallu plusieurs années pour que les gens apprécient non seulement les fonctions des membres bioniques avancés, mais aussi leur esthétique. "Les membres bioniques et électroniques étaient considérés comme effrayants, uniquement en raison de leur aspect", explique-t-il. Ils coïncidaient avec l'idée que "le handicap n'est pas sexy".

Il a également estimé que la bionique était stigmatisée, car les patients recevaient souvent des manchons de couleur chair pour dissimuler leurs membres artificiels.

"Visuellement, nous pensons qu'il s'agit de la limite du corps humain", a déclaré M. Young, en faisant référence à son bras biologique restant. "Des opportunités s'ouvrent pour les transhumanistes, car un bras bionique ne ressent pas la douleur ou peut être remplacé instantanément si vous avez l'argent nécessaire. Il est capable de résister à la chaleur et de ne pas prendre de coups de soleil".

Au fur et à mesure qu'il réalisait les portraits, Vintiner a senti que nombre de ses idées préconçues étaient remises en question. Le processus a également soulevé une question profonde : Si la technologie peut changer ce que c'est que d'être humain, peut-elle aussi changer ce que c'est que d'être beau ?

"La plupart de mes travaux (originaux) sont centrés sur les personnes - leur comportement, leur caractère, leurs bizarreries et leurs histoires", explique-t-il. "Mais ce projet a porté le concept de beauté à un autre niveau.

L'œil de celui qui regarde

L'impact de la science sur notre compréhension de l'esthétique est, pour Vintiner, l'un des aspects les plus fascinants du transhumanisme. Cependant, il a découvert que de nombreux membres du mouvement continuent de considérer les normes de beauté existantes comme un modèle de perfection "post-humaine".

Un autre sujet du livre de Fletcher et Vintiner est Sophia, un robot conçu par les scientifiques David Hanson et Ben Goertzel de Hanson Robotics. Sophia est l'un des robots humanoïdes les plus avancés à ce jour.

S'adressant à CNN Style en 2018, Hanson a déclaré que la forme de Sophia résonnerait avec les gens du monde entier, et que son apparence était en partie inspirée par des femmes réelles, notamment l'épouse de Hanson et Audrey Hepburn, ainsi que par des statues de la reine égyptienne Néfertiti.

Mais avec ses yeux noisette clair, ses sourcils parfaitement arqués, ses longs cils, ses pommettes définies et ses lèvres pulpeuses, l'apparence de Sophia incarne sans doute celle d'une femme caucasienne à la beauté conventionnelle.

"Lorsque j'ai photographié Ben Goertzel, il m'a dit qu'il ne prenait pas le temps de réfléchir à son apparence - cela ne l'intéressait pas", se souvient le photographe à propos de la séance photo.

M. Vintiner y a vu une certaine ironie : que quelqu'un qui ne se préoccupe pas de sa propre apparence projette néanmoins notre préoccupation pour la beauté à travers l'invention de son entreprise.

Cela lui a également rappelé que l'attractivité est peut-être plus complexe que les algorithmes ne pourront jamais le comprendre.

Je crains que si nous parvenons à concevoir des êtres humains dépourvus de tous les "défauts" présents dans notre constitution biologique, les choses seront poussées de plus en plus loin vers un niveau de perfection que nous ne pouvons qu'imaginer à l'heure actuelle", a déclaré M. Vintiner. M. Vintiner a ajouté : "Regardez comment la chirurgie plastique a modifié l'image de l'homme. "Regardez comment la chirurgie plastique a modifié notre perception de la beauté en très peu de temps.

"Si les transhumanistes ont raison et que nous, en tant qu'humains, pouvons vivre jusqu'à plusieurs centaines d'années, notre notion de la beauté et le sens même de ce qu'est l'être humain changeront radicalement".

Enraison de la pandémie de coronavirus, le lancement de "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism", ainsi qu'une campagneKickstarter et l'exposition de photos qui l'accompagne, ont été temporairement reportés.

Source: edition.cnn.com