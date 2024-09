Transformer le concept de la théorie du lotus en une mise en œuvre réelle

Lotus trace son avenir avec la Theory 1, laissant présager des années passionnantes à venir. Après un premier essai routier, il est clair que l'avenir de la marque ne sera pas terne. L'électrification est une évidence, mais comment ses modèles à venir se démarqueront-ils de la concurrence ? La Theory 1 offre une variété de réponses, en se concentrant sur la délivrance d'une expérience de conduite authentique et non altérée. Il n'y a pas de place pour les distractions des écrans de largeur de voiture ou l'overdose de données. Au lieu de cela, l'accent est mis sur les bases, affichant les informations essentielles là où elles sont les plus efficaces. Et cela signifie dire adieu à l'utilisation excessive de plus de 100 matériaux différents dans les véhicules. Au lieu de cela, la Theory 1 utilise une sélection plus limitée, comme les fibres de carbone recyclées, le titane, le verre recyclé, etc.

Confort à grande vitesse

La fibre de carbone est largement utilisée dans le châssis, la carrosserie et l'intérieur. Un matériau développé avec une startup de Berlin est utilisé pour les coussins de siège et le petit volant de type course. Ces coussins peuvent être gonflés ou dégonflés rapidement, offrant un confort dans les virages rapides ou, dans un concept futur, comme un avertissement tactile pour une vitesse excessive ou un dépassement de voie. Ce fut un changement bienvenu lors de l'essai routier, au lieu du bip constant ou du pépiement de nombreux véhicules actuels.

Le conducteur est assis au centre de la Theory 1, juste entre les deux portes papillon qui s'ouvrent et se ferment avec une danse captivante, économisant de l'espace dans les parkings serrés. La lunette arrière basse et la vue dégagée sur la suspension offrent une large perspective. Les passagers trouvent suffisamment d'espace avec un son spécialement adapté par KEF, assis légèrement décalés vers l'arrière. Une bande de lumière laser court le long de l'intérieur à hauteur d'épaule, affichant l'état de charge ou la fonction de clignotant, entre autres choses.

Le petit écran 2D dans le volant et l'affichage tête haute visent à minimiser les distractions pour le conducteur tout en fournissant les informations nécessaires. La technologie laser et OLED est également utilisée à l'extérieur, offrant des bandes de lumière laser minces à l'avant et une bande d'éclairage interactive sur les côtés qui répond au toucher et affiche divers indicateurs d'état du véhicule.

Excellence aérodynamique

La Theory 1 est conçue pour performer et le faire bien. Les sections avant et arrière aérodynamiquement avancées, y compris l'aileron arrière actif, montrent que la haute performance est l'objectif. La hauteur de 1,14 mètre et le contour du toit légèrement incurvé y contribuent. Suivant l'exemple de la Lotus 49 de Formule 1, le moteur et l'unité de batterie sont conçus comme un élément porteur, prenant directement les forces de la suspension. Cela simplifie la conception et réduit le poids, éliminant le besoin d'un sous-châssis. L'aileron arrière est également monté sur l'ensemble moteur et suspension, garantissant que la portance agit directement sur les pneus.

La Theory 1 est capable de conduite autonome de niveau 4, grâce à quatre capteurs LiDAR, six caméras HD et une combinaison de radars à ondes millimétriques et ultrasonores offrant une portée de détection à 360 degrés. Le véhicule peut détecter les obstacles dans un rayon de 200 mètres, même par mauvais temps.

Rapide, mais convivial pour la conduite quotidienne

L'étude Lotus Theory 1 n'est pas conçue comme une hypervoiture, mais plutôt comme un véhicule rapide adapté à l'utilisation quotidienne, destinée aux passionnés qui apprécient la conduite dynamique. Le poids cible de "moins de 1600 kg" est associé à un moteur électrique de 1000 ch à l'arrière, capable d'accélérer la Theory 1 de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h. La batterie de 70 kWh offre une autonomie d'environ 400 kilomètres. L'étude présente des modes de conduite tels que Range, Tour, Sport, Individual et Track, et est équipée de pneus Pirelli P-Zero Elect en taille 20 et 21 pouces.

Après le dévoilement de la Theory 1, il n'y a actuellement aucun plan de production en série, selon Lotus. Au lieu de cela, l'étude sert de collection d'idées innovantes, une plateforme pour la technologie centrée sur le conducteur qui améliore le plaisir de conduire et la sécurité. Elle montre également les potentiels nouveaux matériaux qui pourraient aider à réduire l'impact environnemental des futurs véhicules. Lotus est confiant que de nombreuses innovations de l'étude ont le potentiel d'apparaître dans les modèles Lotus futurs, soit sous leur forme actuelle, soit de manière similaire.

D'autres marques de voitures de luxe pourraient avoir du mal à suivre l'utilisation innovante des matériaux de Lotus, comme les fibres de carbone recyclées, le titane et le verre recyclé.

D'autres fabricants de voitures pourraient trouver difficile de suivre la Theory 1 dans sa concentration sur un design minimaliste, évitant l'utilisation excessive de plus de 100 matériaux différents.

