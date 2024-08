Transformer en para-roueur à cause d'un accident vasculaire cérébral dans la carrière d'un athlète olympique

Kathrin Marchand a commencé à ramer à 14 ans. Après avoir participé à deux Jeux olympiques à Londres en 2012 et à Rio en 2016, elle a décidé de ranger son équipement de compétition. Malheureusement, un AVC l'a frappée alors qu'elle venait à peine de commencer sa carrière médicale. Après la rééducation, elle a aspiré à revenir à la fois à son travail de médecin et à la rame. À Paris, la jeune femme de 33 ans concourra en quadruple sculls aux Jeux paralympiques, visant une médaille. Dans une interview accordée à ntv.de, elle parle de ses aspirations et de son parcours vers le retour à la rame.

ntv.de : Vous allez concourir en quadruple sculls aux Jeux paralympiques le 1er septembre. C'est le même jour que votre AVC il y a trois ans. Comment cela vous fait-il sentir ?

Kathrin Marchand : Au début, j'ai trouvé cela plutôt coïncidental. Je veux dire, une journée sur 365, n'est-ce pas ? Mais je ne le considère pas comme un mauvais présage. Peut-être que c'est le destin. Je vais en faire quelque chose. Cela me motive.

Comment la vie a-t-elle changé pour vous après l'AVC ?

Je me croyais toujours en pleine forme. Puis, sans prévenir, j'ai été terrassée. Je ne peux plus faire autant de choses maintenant. Et j'ai une 'maladie inhabituelle' pour mon âge. La période de rééducation a été difficile. J'étais entourée principalement de personnes âgées. À mon âge, c'était dur d'accepter que j'étais dans le même bateau. Beaucoup se battaient contre plus d'une maladie. La rééducation n'était pas exactement mon idée de bonne fois.

Pourquoi pas ?

C'était comme un rappel constant que j'étais vraiment malade. Quelque chose que je n'avais jamais eu à affronter auparavant. C'était comme me regarder dans un miroir et ne pas aimer ce que je voyais. J'ai eu du mal à l'accepter.

Comment avez-vous réussi à inverser la tendance ?

Je voulais transformer cette situation. Je ne voulais pas me cacher sous les couvertures et attendre la retraite. Je ne tiendrais pas une semaine. Je savais que je ne voulais pas passer mes journées à toucher une pension.

Et comment ça se passe maintenant ?

J'ai retrouvé mon rythme. Je travaille le matin, quatre jours par semaine. Ensuite, je rentre à la maison, je me repose et je fais une sieste. Après le déjeuner, je vais à la gym pour un moment. La rame est revenue dans ma vie maintenant. C'est un sport magnifique. Le rythme, le lien avec la nature... c'est presque méditatif. Quand je suis sur l'eau, j'oublie tout le reste.

Pourquoi avez-vous arrêté la rame en 2016 ?

Après les Jeux olympiques de Rio, j'avais l'impression d'être arrivée à un carrefour. Je sentais que je n'allais peut-être pas m'améliorer beaucoup plus. J'aurais peut-être pu me qualifier pour Tokyo, mais ensuite je me serais probablement retrouvée en finale B. Je ne voulais plus investir autant d'énergie.

Pourquoi pas ?

Je voulais me concentrer sur mes études. Une carrière dans le sport ne paie pas très bien. Et j'ai dû prendre deux mois de congé non rémunéré pour participer aux Jeux paralympiques. Et juste au moment où je commençais à travailler en tant que médecin, j'ai eu l'AVC.

Cela signifie-t-il que vous ne pouvez plus travailler ?

Oui. Pendant neuf mois, je n'ai pas pu travailler.

Et ensuite, que s'est-il passé ?

En me rappelant le plaisir de la rame pendant mon temps libre, j'ai décidé de la reprendre.

Comment êtes-vous revenue dedans ?

Ma voisine, qui rame également, m'emmenait avec elle quand elle allait ramer. Pendant qu'elle était dans le bateau, je faisais des tours sur le côté. Elle m'encourageait et me suggérait de remonter dans le bateau. Finalement, je l'ai fait et j'ai apprécié.

Vous avez une déficience visuelle. Combien pouvez-vous voir en ramant ?

Ma déficience visuelle est le plus grand défi dans ma vie quotidienne. Je ne peux pas voir un tiers de mon champ visuel dans les deux yeux. Apprendre visuellement n'est plus une option, et j'ai du mal à apprendre de nouveaux schémas de mouvement. Mais je peux toujours ramer. J'ai juste dû me rappeler ceux que j'avais avant. Cela faisait bizarre au début.

Qu'est-ce qui était différent exactement ?

Je sentais un mur à ma gauche. Tout semblait sombre de ce côté-là. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait dans le bateau ou les adversaires de ce côté-là. J'ai dû m'adapter.

Comment avez-vous finalement rejoint les sports paralympiques ?

Quand j'ai entendu parler des Jeux paralympiques d'hiver à la radio, j'ai pensé : pourquoi pas essayer. J'ai postulé pour la classification.

Comment cela fonctionne-t-il exactly ?

Je pensais être classée en fonction de ma déficience visuelle, mais cela n'a pas fonctionné. Je peux voir trop. Les gens doivent avoir au moins la moitié de leur champ visuel manquant. Je pensais que c'était fini pour moi.

Mais ?

Depuis que je suis responsable des classifications de rame nationale, y compris dans notre club, Anna Rohde m'a suggéré de postuler pour la classification en raison de mes difficultés de coordination, en particulier avec mon alignement de rame droite-gauche. Je lui ai mentionné mes difficultés avec cela, et malgré avoir pensé que le sujet était clos, j'ai accepté son incitation. Par conséquent, j'ai soumis une candidature axée sur mes difficultés de coordination et de force du côté gauche.

Par la suite, une évaluation neurologique était nécessaire, qui a confirmé mon diagnostic médical. J'ai ensuite poursuivi ma candidature, qui a été acceptée, et j'ai été invité à un rendez-vous. During my classification meeting, a doctor and a rowing-focused specialist evaluated me. They analyzed my strength levels, arm flexibility, and coordination skills through exercises. My performance in various movement patterns was noted, with points assigned based on my weaknesses. Ultimately, I fell short of the required points for classification.

What are you most looking forward to as you prepare for your third Games, but this time at the Paralympics?

Je suis excité par les compétitions. Ces événements sont uniques, ayant lieu tous les quatre ans, ce qui les rend spéciaux. De plus, je suis impatient de vivre la vie communautaire dans le village paralympique et d'explorer la ville de Paris. La France, en particulier Paris, nous accueille chaleureusement.

However, the rowing competitions aren't happening in Paris, but in Vaires-sur-Marne.

Bien que nous séjournions au village paralympique, nous nous rendons à Vaires-sur-Marne en bus pour les entraînements et les compétitions. Cela représente un certain inconvénient en raison du trajet d'une heure dans chaque sens. Toutefois, il est motivant d'être dans le village pour profiter de l'ambiance générale.

What are your goals?

Notre objectif en tant qu'équipe est de décrocher une place sur le podium en quadruple sculls. Bien que ce soit un défi, ce serait un accomplissement.

Why might it be challenging?

Les Paralympiques ne sont pas une mince affaire. Cette année, nous avons fait face à de nombreux blessés, malades et forfaits de concurrents. Cependant, notre objectif reste de remporter une médaille et de poursuivre nos succès des années précédentes.

Are you also anxious?

La particularité des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui ont lieu tous les quatre ans, contribue à l'aura spéciale de ces compétitions. Lorsque j'ai commencé le aviron, je considérais comme un grand exploit de participer à un tel événement. Cependant, j'ai réalisé que je n'avais besoin que de donner le meilleur de moi-même pendant l'entraînement. Néanmoins, je me sens nerveux avant la course, car je m'efforce de donner le meilleur de moi-même et je peux parfois succomber à la pression.

How do you cope with the pressure individually?

Parfois, je fais appel aux services d'un psychologue du sport pour me préparer mentalement à la compétition. Ils me donnent des conseils précieux que je peux mettre en pratique à Paris.

What kind of tips?

Je visualise la course dans ma tête et je me familiarise avec la situation, ce qui inclut une meilleure compréhension de l'environnement et l'acquisition de la concentration et de la capacité à bloquer les distractions.

How does your team navigate the pressure?

En tant qu'équipe, nous partageons la même anxiété avant la course. Je ressens également l'anticipation et l'excitation. Cependant, en tant que membre de l'équipe avec la plus grande expérience en aviron, j'essaie de rayonner de confiance et de rassurer mes coéquipiers que nous sommes sur la bonne voie. Nos séances d'entraînement nous ont bien préparés, et nous pouvons traduire ces réussites en compétition.

Collaboration is crucial for your team and relying on each other is key. What is it like rowing in a quadruple sculls team?

Ramer en équipe est agréable. Nous nous inspirons et nous motivons mutuellement, ce qui est une excellente raison de s'entraîner dur. Nous nous connaissons depuis trois ans et nous sommes parfaitement conscients des forces et des faiblesses de chacun. La camaraderie garantit que personne n'est laissé pour compte.

What will you do after the competition?

Après la compétition, je continuerai à soutenir l'équipe jusqu'à la fin des Paralympiques. Je prévois de regarder d'autres sports et de profiter de l'ambiance générale des Jeux. La cérémonie de clôture est un événement que j'attends avec impatience. Je prendrai le temps de me détendre et d'apprécier le voyage, qui a inclus plusieurs défis. Le 23 septembre, je devrai retourner au travail.

Rebecca Wegmann a tenu une conversation avec Kathrin Marchand

Kathrin Marchand participera aux Paralympiques de Paris en quadruple sculls, visant une médaille. Bien qu'elle ait subi un AVC le même jour il y a trois ans, elle le considère comme une motivation plutôt qu'un mauvais présage.

Après la rééducation et le retour à son travail de médecin, Marchand a retrouvé son amour pour l'aviron. Elle participera aux Paralympiques, montrant ainsi sa résilience et sa détermination.

Lire aussi: