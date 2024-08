Transformer des jets en résidences, examiner la sécurité des crèmes solaires, suggestions pour surmonter l'ennui numérique: restez au courant des gros titres d'aujourd'hui

1️⃣ Logement unique : Un passionné d'instruction aérienne construit un aéroport personnel et une lodge pour pilotes en Alaska. Les clients peuvent réserver un séjour dans des DC-9 et DC-6 avion remises à neuf, ainsi que des plans pour une tour de contrôle Airbnb.

2️⃣ Changement dans l'immobilier : Des changements significatifs ont été apportés dans l'industrie immobilière, les experts spéculant que ces ajustements pourraient augmenter la concurrence des prix à long terme. Cela pourrait potentiellement entraîner des économies de milliers de dollars pour les acheteurs sur les commissions des agents immobiliers.

3️⃣ Problème de pollution : La rivière Motagua au Guatemala, qui traite actuellement un afflux annuel de 40 millions de livres de déchets, est classée parmi les rivières les plus polluées d'Amérique centrale. Une start-up basée aux États-Unis vise à lutter contre la pollution.

4️⃣ Examen des écrans solaires : Malgré les nombreux avantages des écrans solaires pour protéger contre le cancer de la peau et le vieillissement prématuré, les ingrédients des écrans solaires ont été de plus en plus critiqués en raison de préoccupations chimiques. Voici les détails de l'affaire.

5️⃣ Piège d'ennui : Des recherches suggèrent que le fait de s'engager constamment avec des vidéos de animaux domestiques, des danses de bébés et des bribes de célébrités sur les réseaux sociaux n'améliore pas votre humeur, mais vous rend plutôt encore plus ennuyé.

🎒 Action rapide : À Houston, une femme profitait de sa pause café quand un voleur a dérobé son sac à dos. Elle a réagi rapidement, arrêté le voleur et récupéré ses affaires. Son conseil ? "Ne tentez pas de voler à un Cubain !"

• Lancement de la Convention nationale démocrate à Chicago• L'ancien député américain George Santos, discrédité, avoue sa culpabilité à des chefs d'accusation fédéraux• Blinken déclare qu'Israël a accepté la proposition américaine pour un règlement du cessez-le-feu

🤣 La chute : Une blague sarcastique sur une croisière a remporté le prix de la meilleure plaisanterie de cette année au festival d'Edimbourg. Découvrez les 10 meilleures.

🔎 Défiant la gravité : Les moines shaolin de Chine montrent des acrobaties incroyables, comme le montrent les images captivantes du photographe Steve McCurry, captant leur agilité et leur intense concentration.

❗Argent suisse : La Suisse débloque 57 000 francs pour les idées les plus convaincantes sur la suppression des munitions anciennes de ses lacs purs.

Combat difficile : L'acteur a discuté de la réapparition de la maladie de Parkinson de son père décédé, des leçons qu'il a apprises et de l'impact sur leur relation.

👶 Jamais un moment ennuyeux : Un homme a arrêté un shérif adjoint pour aider à l'accouchement de sa petite amie. Les images de la caméra corporelle du shérif adjoint ont capturé l'ensemble de l'incident, y compris son aide à couper le cordon ombilical du nouveau-né. La mère et le bébé se portent bien. "Je suis reconnaissant qu'il ait été là", a déclaré la mère reconnaissante.

