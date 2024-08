- Transformer au-delà de l'étiquette d'ancien partenaire.

Natascha Wierichs-Ochsenknecht: Une polyvalente de la trempe

À 60 ans, Natascha Wierichs-Ochsenknecht, mannequin, actrice, auteure, star de la télé-réalité, influenceuse et femme d'affaires dans le domaine de la mode et de la beauté, a exploré divers champs d'activité tout au long de sa vie. Elle a acquis sa notoriété grâce à son mariage avec l'acteur Uwe Ochsenknecht (68 ans), mais même après leur séparation en 2012, elle continue de porter son célèbre patronyme. Cependant, elle s'est forgé sa propre niche dans l'industrie du divertissement et fait actuellement partie de l'une des familles les plus en vue de la télévision allemande, incluant ses trois enfants.

La grande famille Ochsenknecht, à l'image des Kardashian américaines, est toujours en effervescence : des nouveaux petits-enfants, Natascha en ayant maintenant quatre, aux conflits avec son fils Jimi Blue (32 ans) ou aux mises à jour en provenance d'Autriche, où sa fille Cheyenne (24 ans) vit avec sa famille. Ces événements sont souvent documentés dans la téléréalité "Ces Ochsenknecht", diffusée depuis 2022 et actuellement à sa quatrième saison sur Sky et Wow. Natascha offre également un aperçu de son quotidien chaotique, rempli de nombreux voyages en train, à ses 275 000 abonnés Instagram, tout en répondant aux questions des fans et en prodiguant des conseils de vie.

Elle est une présence régulière dans les événements people, se démarquant par sa haute taille, ses cheveux blonds et ses tenues tape-à-l'œil. Pendant longtemps, un rouge à lèvres vif rose était sa marque de fabrique, et son appartement de Berlin est décoré de couleurs vives et de luxueux ornements. Sur Instagram, elle divertit régulièrement ses abonnés avec sa "Pensée du jour".

Natascha Wierichs-Ochsenknecht : "Le plus important, c'est de rester en bonne santé et heureux"

Natascha continue de rayonner de joie de vivre, peut-être en raison des défis de santé qu'elle a relevés. Elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales abdominales majeures et porte une cicatrice prononcée sur son abdomen, qu'elle affiche fièrement. "Quelle que soit son apparence, l'essentiel, c'est d'être encore en vie", a-t-elle déclaré en 2021, révélant qu'elle avait frôlé la mort. "Si vous avez lutté pour votre vie comme je l'ai fait, vous méprisez la superficialité." Pour son anniversaire marquant, elle souhaite probablement une bonne santé et un bonheur durables. "Il n'y a rien de plus important que de maintenir une bonne santé et le bonheur."

Elle ne compte pas sur un homme pour être heureuse. Après presque 20 ans de mariage avec Uwe Ochsenknecht, elle a eu une relation tumultueuse avec le footballeur Umut Kekilli (40 ans) pendant huit ans, qui s'est terminée en 2017. Par la suite, elle a brièvement fréquenté un caméraman plus jeune, Oliver Schumann, mais leur relation n'a duré que huit mois environ. "C'est un type génial, mais nous n'avons tout simplement pas passé beaucoup de temps ensemble, et puis ça s'est progressivement estompé", a-t-elle confié à RTL en 2019. Depuis, elle est restée célibataire et savoure son indépendance.

Née Natascha Wierichs à Düsseldorf et élevée en Basse-Saxe, elle a acquis sa première notoriété en tant que mannequin à 24 ans. Elle a rencontré Uwe Ochsenknecht et ils ont vécu un amour passionné. Après seulement deux semaines, ils ont emménagé ensemble, et quatre semaines plus tard, elle était déjà enceinte. En avril 2024, elle a réfléchi à cette période dans le podcast "Avec les pancakes d'une femme" de Barbara Schöneberger (50 ans). Wilson Gonzalez (34 ans) est né en 1990, suivi de Jimi Blue à la fin de 1991. Plus tard, elle a révélé l'expérience bouleversante d'une fausse couche qu'elle avait subie. En 2000, sa fille Cheyenne Savannah est née.

Même pendant son mariage, Natascha Wierichs-Ochsenknecht a joué dans des rôles d'actrice plus petits. Après son divorce, elle s'est imposée comme une star de la télé-réalité et est apparue dans presque tous les shows faits pour les célébrités - de "The Perfect Promi Dinner" (2014) à "Promi Big Brother" (2016) et "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" (2018).

