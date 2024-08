- Transformé du statut de platine à un procès de millions de dollars

Jared Leto (52 ans), discutant sur "The Kyle and Jackie O Show", a révélé que son groupe, 30 Seconds to Mars, avait frôlé la banqueroute financière lors de son apogée de popularité. Le musicien s'est retrouvé avec une dette importante envers sa maison de disques et a dû comparaître en justice - tout en profitant du succès de leur deuxième album.

Poursuite judiciaire de $30 millions

Malgré la vente de plus de trois millions d'exemplaires de "A Beautiful Lie" en 2005, Jared Leto et le groupe, y compris son frère et batteur Shannon Leto (54 ans), se sont retrouvés avec une dette de 2,7 millions de dollars envers EMI. Les choses ont empiré lorsqu'ils ont été confrontés à une poursuite de 30 millions de dollars pour violation de contrat en raison du retard dans le travail sur leur troisième album.

Selon la légende, le groupe a documenté ce combat judiciaire dans "Artifact", un film qui a coïncidé avec la sortie de leur troisième album "This Is War". Le différend a finalement été réglé, permettant au groupe de signer un nouveau contrat avec EMI. Cependant, Leto ne semble pas nostalgique de cette époque, résumant simplement : "Nous avons survécu au chapitre le plus fou de nos vies, et c'est agréable d'avoir tourné la page."

Ici pour la musique, affirme Leto

Leto reconnaît que gagner sa vie dans l'industrie musicale n'est pas simple, même aujourd'hui. "On gagne de l'argent grâce aux concerts", explique-t-il. Cependant, cela présente également des obstacles en raison de l'inflation. Malgré tout, Leto affirme que l'argent n'est pas le moteur de ses performances : "Je le ferais gratuitement. C'est incroyablement captivant de monter sur scène."

