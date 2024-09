Transformé artisan en gourou technologique

Nils Wagner, à la tête de Rehau New Ventures, a pris un tournant inattendu vers l'entreprise familiale. "Pour être honnête, j'avais des projets complètement différents," se remémore-t-il à propos de son choix d'étudier l'architecture. Cependant, le destin et les conseils de son père l'ont ramené à ses racines dans la technologie des plastiques.

Issu du groupe Rehau, fondé par son grand-père après la guerre, cette entreprise a commencé en tant que pionnier dans le secteur de la technologie des plastiques. Au fil des ans, elle est devenue une entité importante avec plus de 20 000 employés et un chiffre d'affaires annuel dépassant quatre milliards d'euros. Initialement, Wagner visait à tracer son propre chemin indépendamment. Mais sa motivation à contribuer et à prendre ses responsabilités l'a conduit à son entreprise familiale. Contrairement à son père, qui avait un chemin tout tracé en tant que premier-né, Wagner avait plus de liberté en termes de parcours professionnel. "Mon père m'a donné beaucoup plus de liberté qu'il n'en avait lui-même," partage-t-il.

Aujourd'hui, Wagner affronte la responsabilité de conduire une entreprise traditionnelle vers l'ère numérique. "Beaucoup de nos produits sont là depuis longtemps, avec seulement de légères améliorations," explique-t-il la situation. Avec Rehau New Ventures, il dirige la création de nouveaux modèles d'affaires numériques dans les domaines de la construction, du logement et du style de vie. Avec son exposition mondiale, ayant passé du temps aux États-Unis et plus tard en Chine, il intègre désormais des outils numériques avancés dans le processus de fabrication : "À l'avenir, les travailleurs de la construction devront compter davantage sur les appareils numériques," prophétise-t-il. Il considère cette évolution non seulement comme un défi, mais aussi comme une occasion de moderniser le métier.

Le secteur de la construction est confronté à d'importants obstacles, en particulier en ce qui concerne la durabilité et la numérisation. Wagner considère des avancées comme la construction modulaire et l'impression 3D comme des moyens potentiels d'augmenter la productivité et de révolutionner la construction de logements. Malgré les avancées technologiques, Wagner reste fidèle à son héritage. "Nous passons beaucoup de temps à regarder dans le rétroviseur," admet-il. Cependant, Wagner comprend l'importance de saisir les opportunités précoces pour fixer la bonne trajectoire.

Entretien réalisé avec Nils Wagner par Frauke Holzmeier et Andreas Laukat. Vous pouvez écouter l'ensemble de la discussion dans le podcast "So techt Deutschland".

