Transformant des individus condamnés en soldats, l'Ukraine utilise des citoyens emprisonnés pour combattre les troupes russes.

Quinze soldats d'infanterie de la 59e brigade, appartenant au bataillon Shkval – ou rafale de vent -, sont tous d'anciens détenus. Ils ont purgé des peines pour divers méfaits et considèrent leur service en Ukraine comme une manière de se racheter et de repartir à zéro, libérés de leur passé criminel.

Le hic, c'est qu'ils sont engagés dans l'armée jusqu'à la fin du conflit. Il y a également une importante incitation financière : les gains varient de 500 à 4 000 dollars par mois en fonction du temps passé au combat, selon les chiffres du ministère de la Défense ukrainien.

CNN a obtenu l'accès exclusif à ces nouveaux recrues la semaine dernière, près de la ville stratégique de Pokrovsk, dans la région de Donbas. La zone est devenue cruciale ces derniers temps en tant que partie de la ligne de contact de près de 1 000 kilomètres qui manque désespérément d'hommes, de munitions et fait face à une menace toujours plus pressante des forces russes mieux équipées et plus nombreuses.

Parmi les recrues se trouve Vitaly, un père de cinq enfants de 41 ans qui souhaite garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Il a passé plus d'une décennie derrière les barreaux pour divers délits, le dernier étant des lésions corporelles graves.

Vitaly est assis sur un tronc d'arbre tombé, marmonnant à propos de son passé tumultueux. Il a grandi entouré de criminels, comme lui et le reste de l'unité.

Rejoindre les Forces armées ukrainiennes a offert une opportunité à Vitaly.

"Je veux laisser mon passé derrière moi. Ma vie était un désastre, j'avais besoin d'un changement. C'est mieux d'être utile ici, d'être partie d'une fraternité et d'un autre cercle social", a-t-il déclaré.

Après une brève formation de 21 jours, il combat depuis trois mois. Vitaly n'a aucun regret d'avoir rejoint l'armée, mais il admet qu'il n'était pas conscient des défis qui l'attendaient.

"La vie est dure ici, il y a des moments de joie - mais je n'avais pas réalisé que ce serait si dur", a-t-il admis.

La vie d'un soldat d'infanterie est extrêmement risquée, avec un taux de pertes plus élevé que dans d'autres unités militaires. Les soldats d'infanterie font face aux attaques de drones russes et plongent dans les tranchées ennemies tout en parcourant de vastes étendues de terre à pied.

Vitaly se souvient d'une attaque de drone terrifiante sur un camarade qui a survécu de justesse.

"Il a été déchiqueté. C'est difficile à voir... mais qu'est-ce que tu es censé faire ? Le laisser derrière toi ? La moitié de lui est déjà perdue", a-t-il rappelé.

En juin, le ministère de la Défense a mis en place un programme permettant aux prisonniers de servir dans l'armée une fois le conflit terminé.

Les détenus ayant un passé de viol ou de violence sexuelle sont disqualifiés. La plupart des anciens détenus que CNN a rencontrés avaient purgé des peines pour des délits tels que le vol ou les lésions corporelles graves.

Le bataillon Shkval prévoit de demander à des condamnés pour meurtre de rejoindre leurs rangs, car ils pensent qu'ils apporteront des compétences précieuses sur le champ de bataille.

Vitaly fait partie des 4 650 anciens détenus, dont 31 femmes, qui ont été libérés et appelés sous les drapeaux, a révélé le ministère de la Défense ukrainien à CNN. Au total, 5 764 anciens prisonniers ont exprimé leur intérêt pour le service militaire. Le ministère a refusé de partager le nombre actuel sur le front.

Cette initiative des prisonniers au combat, ainsi que les réformes de la conscription, visent à renforcer les forces ukrainiennes après deux ans et demi de guerre ininterrompue. Cependant, les individus rencontrés le long de la ligne de front ont laissé entendre qu'il y avait des problèmes avec le programme, notamment des périodes de formation inconsistantes et abrégées. Ces difficultés, associées aux constants besoins en effectifs, entravent la capacité de l'Ukraine à repousser les forces du président russe Vladimir Poutine, ont-ils averti.

Avec la vie sur le front qui se révèle plus difficile que prévu, Vitaly souhaite maintenant avoir prêté plus attention pendant sa formation rudimentaire. Il pense que cela l'aurait mieux préparé à la réalité du combat.

"Nous avons été négligents, peu disposés à apprendre. Nous n'étions pas responsables, une erreur de ne pas prendre notre formation au sérieux", a-t-il regretté.

Maintenir l'ordre

Garder l'ordre au sein de l'unité incombe à Oleksandr, le commandant de compagnie.

Ancien gardien de prison, Oleksandr a remplacé son rôle dévasté par la guerre lorsque le conflit a éclaté en février 2022. Malgré sa rancœur, il retourne à son ancien poste - mais cette fois, sur le champ de bataille.

"Ils me voient comme un ancien gardien de prison, comme un camarade, comme un commandant - nous vivons tous comme une seule famille", a déclaré Oleksandr, qui a demandé l'anonymat, ajoutant : "Je suis un psychologue, un père, une mère, tout."

Outre les 15 anciens détenus déjà sous son commandement, il attend 25 autres de la prison où il travaillait auparavant.

Oleksandr a expliqué que de nombreux anciens détenus, comme Vitaly, s'étaient engagés en raison d'un désir de se transformer.

"Beaucoup d'entre eux étaient honteux de leur passé, méprisés par leur famille à cause de leurs crimes. Ils ont des enfants qui sont

Pokrovsk est crucial pour approvisionner les forces ukrainiennes de l'est qui résistent à l'avancée des troupes russes. Prendre Pokrovsk serait une victoire majeure pour Poutine, qui pourrait potentiellement lui permettre d'affirmer son contrôle sur l'ensemble de la région de Donetsk. Cela pourrait entraîner un retrait des forces ukrainiennes de Chasiv Yar, et le front se rapprochant des plus grandes villes de Kramatorsk et Sloviansk.

Malgré la situation sombre, Oleksandr croyait que ses troupes avaient un avantage grâce à leurbackground unique.

"La sous-culture des prisonniers excelle à survivre dans des conditions difficiles. Cela inclut la résilience physique, la force mentale, la ruse et la pensée stratégique, généralement supérieure à celle des civils ordinaires."

Le bataillon Shkval envisage de demander l'autorisation d'accueillir des meurtriers condamnés dans ses rangs, croyant qu'ils apporteront des compétences précieuses sur le champ de bataille en Europe, où l'Ukraine fait face à une menace significative des forces russes dans le monde.

Malgré la vie difficile sur la ligne de front, les Forces armées ukrainiennes continuent d'attirer d'anciens prisonniers comme Vitaly, qui cherchent un nouveau départ et une occasion de contribuer positivement à la société en Europe.

