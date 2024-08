- Transfert forcé en Afghanistan: des personnes déplacées à Kaboul par avion

Selon le ministre fédéral de l'Intérieur, Nancy Faeser, "28 délinquants" ont été expulsés d'Allemagne vers l'Afghanistan. Faeser a annoncé cela sur la plateforme X, déclarant : "Notre sécurité compte, notre État de droit prévaut." Faeser a exprimé sa reconnaissance envers la police fédérale et les États pour leur collaboration. Cela marque la première expulsion vers l'Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a trois ans. Les identités des individus sont progressivement révélées.

Des délinquants de divers États fédéraux ont été expulsés

Trois délinquants originaires de Bavière figuraient sur la liste d'expulsion. Joachim Herrmann, ministre de l'Intérieur de la CSU, a révélé que deux d'entre eux avaient été condamnés pour des infractions sexuelles, tandis que le troisième avait été condamné en vertu de la loi sur les stupéfiants. Ils avaient 27, 29 et 30 ans.

"Nous avons réussi à expulser cinq délinquants graves vers l'Afghanistan aujourd'hui", a expliqué Siegfried Lorek, secrétaire aux migrations de la CDU en Bade-Württemberg, concernant ceux expulsés de son État. "C'est une victoire pour la sécurité de notre pays." Parmi ceux expulsés, selon Lorek, se trouvait un individu qui, avec trois autres, avait agressé sexuellement une fille de 14 ans pendant des heures à Illerkirchberg en 2019.

Parmi les autres figuraient "des délinquants violents graves condamnés à des peines de prison prolongées pour tentative de meurtre", ainsi qu'un délinquant condamné à plusieurs reprises et apparu plus de 160 fois dans des procédures pénales.

Un national afghan a été expulsé de Thuringe, comme l'a déclaré le ministre de l'Intérieur SPD Georg Maier. Le jeune homme de 25 ans avait été condamné, entre autres, pour coups et blessures graves et vol à main armée.

Selon "Welt", deux délinquants afghans de Saxe-Anhalt ont également été expulsés. "Welt" les a décrits comme "deux individus masculins", comme le cite le ministère de l'Intérieur de l'État. "Une personne a été condamnée pour deux viols et purge une peine de jeunesse prolongée. La deuxième personne a été condamnée pour attentat à la pudeur ; des enquêtes en cours contre elle portent sur des viols et la distribution de stupéfiants à des mineurs", résume le rapport.

L'approche du gouvernement fédéral suscite la controverse

Cinq délinquants ont également été expulsés de Basse-Saxe. Selon "Spiegel", qui cite le ministre de l'Intérieur Daniela Behrens du SPD, ils avaient entre 20 et 30 ans et "ont été expulsés directement de prison ou de liberté".

L'expulsion de délinquants vers l'Afghanistan est contestée, car les talibans radicaux sont au pouvoir dans le pays. Les critiques estiment qu'elle est en contradiction avec la loi fondamentale et le droit international, car des violations des droits de l'homme sont attendues en Afghanistan. Malgré cela, les ministres de l'Intérieur des États plaident en faveur de l'expulsion de délinquants graves et d'extrémistes islamiques vers l'Afghanistan et la Syrie.

En réponse à la controverse, le ministre fédéral de l'Intérieur Nancy Faeser a défendu les expulsions, déclarant que "la Commission" a examiné soigneusement chaque cas pour s'assurer que la sécurité et les droits de l'homme des individus ne seraient pas violés à leur retour en Afghanistan.

Malgré les critiques, plusieurs ministres de l'Intérieur des États, dont Thorsten Schäfer-Guénther de Schleswig-Holstein, ont soutenu les expulsions, soulignant que "la Commission" dispose de directives strictes pour garantir la sécurité et les droits fondamentaux des délinquants à leur retour.

