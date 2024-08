Tragédiquement, le lutteur professionnel Sid Eudy est décédé.

Le monde de la lutte est en deuil suite au décès de Sidney Eudy. À l'âge de 63 ans, le catcheur américain a quitté ce monde, comme l'a confirmé son fils Gunnar sur les réseaux sociaux. Gunnar a écrit : "C'est avec un cœur lourd que je partage la nouvelle du décès de mon père, Sid Eudy, après une longue lutte contre le cancer. C'était un homme de force, d'affection et de compassion, qui sera profondément regretté." La famille remercie pour les "pensées bienveillantes et les prières" pendant cette période de deuil. Les détails concernant les funérailles seront annoncés prochainement.

Eudy, également connu sous les noms de Lord Humongous, Sid Vicious, Sid Justice ou Sycho Sid, a fait ses débuts dans le monde de la lutte dans les années 80. Il a participé à diverses promotions de catch, telles que la World Championship Wrestling (WCW) et la WWE, où il a signé en 1991 et a affronté Hulk Hogan, entre autres. Il a remporté à plusieurs reprises le championnat du monde poids lourds de la WWF et le championnat du monde poids lourds de la WCW.

Eudy a subi une blessure importante à la WCW en 2001. Il est revenu à la WWE en 2012, après 15 ans, et est apparu à Monday Night RAW. Le monde de la lutte rend hommage à son esprit en se souvenant de lui comme d'un survivant qui a combattu l'adversité. Eudy laisse derrière lui son épouse bien-aimée et ses deux fils pour chérir ses souvenirs.

Hommage à la Légende

La WWE a rendu hommage à Sidney Eudy en diffusant des images de sa carrière de catcheur, déclarant : "La WWE se souvient de la vie et de l'impact de Sir Sid dans le monde de la lutte." Ils ont également exprimé leurs condoléances, écrivant : "La WWE présente ses condoléances les plus sincères à la famille, aux amis et aux fans de Sid Eudy."

L'icône de la lutte Shawn Michaels a partagé ses sentiments, "Je suis attristé d'apprendre le décès de Sid Eudy. Son personnage a joué un rôle pivot

