Tragédiquement, le célèbre acteur et star de la franchise de karaté, Chad McQueen, est décédé à l'âge de 63 ans, laissant derrière lui son héritage de fils du légendaire acteur, Steve McQueen.

McQueen a fait ses débuts marquants en 1984, interprétant le rôle de Dutch, l'antagoniste de Ralph Macchio, dans le film à succès "The Karate Kid."

Selon son avocat, Arthur H. Barens, son décès a été confirmé mercredi à l'Associated Press.

Tout comme son père, McQueen a exploré à la fois le monde du cinéma et des sports mécaniques.

Sa conjointe, Jeanie Galbraith, l'a commémoré sur Instagram aux côtés de leur fils Chase et de leur fille Madison, partageant un hommage émouvant. La famille a annoncé son décès, exprimant leur profonde tristesse, en déclarant : "Son rôle extraordinaire en tant que père aimant pour nous, associé à son engagement indéfectible envers notre mère, incarnait une vie débordant d'amour et de dévouement." La passion de McQueen pour la course automobile n'a pas seulement mis en valeur son talent inné, mais a également servi de tribute à l'héritage de son père, une incarnation des valeurs qui lui ont été transmises. Sa passion et son engagement ont été transmis à ses enfants, qui se sont engagés à poursuivre non seulement son héritage, mais aussi celui de leur grand-père.

Steven R. McQueen, fils de McQueen issu d'une relation antérieure, a suivi ses pas dans le monde du cinéma, apparaissant dans "The Vampire Diaries."

Quinze ans après son apparition dans "The Karate Kid", McQueen a repris son rôle de Dutch dans la suite et a joué dans de nombreux autres films. Il a également produit deux documentaires sur son père, "I Am Steve McQueen" en 2014 et "Steve McQueen: The Man & Le Mans" l'année suivante.

Son père célèbre, connu pour des films comme "The Magnificent Seven" et "The Great Escape", est décédé à l'âge de 50 ans au Mexique en 1980 après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur.

En dehors de sa carrière d'acteur, McQueen partageait l'affinité de son père pour les voitures. L'Associated Press a rapporté qu'il avait consacré sa vie au pilotage professionnel, participant à des courses telles que les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Daytona. Cependant, sa carrière a été entachée de diverses blessures.

En 2010, McQueen a fondé McQueen Racing, qu'il a dirigé avec ses enfants Chase et Madison, en se concentrant sur la personnalisation des véhicules et en collaborant avec l'industrie cinématographique.

During a 2005 interview with the Associated Press, McQueen explained, "I lost interest in acting. So, I made the decision to devote myself entirely to racing."

In an Instagram post, McQueen's son, Chase, wrote: "Knowing that you've now reunited with your Dad and Sister brings me a sense of comfort. Until we ride together again, I love you."

Paying homage to him online was Jon Hurwitz, one of the creators of "Cobra Kai," the popular "Karate Kid" revival on Netflix. Hurwitz described McQueen as "a Karate Kid legend," adding, "Unfortunately, Chad was unable to join us when it was time to film. At the end of the day, it wasn't meant to be. But Dutch will always be remembered as an intimidating figure in the Miyagiverse. He dominated."

Hurwitz continued, "Today, the Karate Kid fandom grieves for a legendary figure. I feel honored to have had the opportunity to spend time with him. My thoughts and prayers go out to his loving family. May Chad rest in peace."

