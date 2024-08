Tragédie sur le pont A1 de Leverkusen: des véhicules impliqués dans une collision mortelle, faisant des victimes

Pendant les travaux de rénovation du pont du Rhin de Leverkusen, un incident regrettable s'est produit. Des matériaux de construction sont tombés du pont, entraînant des conséquences tragiques en dessous. Une vie a été perdue et six personnes ont été blessées. Cet incident a entraîné l'arrêt de la circulation sur l'autoroute A1 dans les deux sens.

L'incident s'est produit pendant la construction d'un nouveau pont, car l'ancien était en mauvais état et avait besoin d'être remplacé. Au début du matin, un composant crucial s'est détaché pour des raisons inconnues, causant de graves blessures à un travailleur et entraînant sa mort prématurée. Deux autres personnes ont subi des blessures graves et étaient dans un état critique, tandis que quatre autres personnes ont subi des blessures légères.

En raison de l'accident, l'autoroute A1 entre Cologne-Nord et Leverkusen est fermée dans les deux sens. Les autorités conseillent aux conducteurs de rester à l'écart de la zone jusqu'à nouvel ordre, car la durée de la fermeture reste incertaine.

Les premières enquêtes suggèrent que des parties de métal se sont détachées pendant les activités de construction sur la chaussée, créant une ouverture dans la surface de la route. Les travailleurs ont peut-être accidentellement chuté à travers cette ouverture.

Le lieu de l'accident est actuellement sécurisé par les pompiers, et ce n'est qu'après leur achèvement que la police pourra mener son enquête. Le porte-parole des pompiers a assuré que la stabilité du nouveau pont n'était pas affectée. La circulation régulière sur le nouveau pont se poursuit normalement.

État délabré de l'ancien pont

Le pont du Rhin de Leverkusen très utilisé est en train de subir des rénovations car son prédécesseur était dans un état de détérioration avancée. La nouvelle section pour les véhicules réguliers a été ouverte à la circulation au début du mois de février, après plusieurs années de travaux de construction. Les poids lourds ont également été autorisés à traverser le pont depuis lors. Après la phase de démolition, la deuxième section du nouveau pont sera construite.

La démolition de l'ancien pont devrait être terminée au début de l'année prochaine, selon WDR. Le nouveau pont devrait être pleinement opérationnel à la fin de l'année 2027.

L'incident s'est produit directement sur la nouvelle section de l'autoroute, celle qui a été construite pour remplacer le pont du Rhin de Leverkusen en mauvais état. La fermeture de l'autoroute A1 affecte le trajet de nombreuses personnes se déplaçant entre Cologne-Nord et Leverkusen.

