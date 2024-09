- Tragédie aux États-Unis: quatre élèves tués dans une fusillade au lycée, un adolescent suspect arrêté

Suite à une tragédie où un adolescent de 14 ans est suspecté d'avoir ouvert le feu dans un lycée en Géorgie, les autorités ont arrêté le jeune garçon, qui a été remis à la police.

Dans cet incident de la ville de Winder, au moins quatre personnes ont perdu la vie - deux étudiants et deux enseignants, selon les rapports de police. Neuf autres ont également été blessés. Les autorités n'ont pas encore révélé les motifs de la fusillade.

Le Chef d'État des États-Unis prend la parole

Le président Joe Biden et son épouse Jill ont exprimé leurs condoléances aux victimes de cette "violence armée absurde" dans un communiqué officiel. "Les étudiants de tout le pays apprennent à se cacher au lieu d'apprendre à lire et à écrire. Nous ne pouvons plus accepter cela comme étant normal."

Le mercredi matin (heure locale), les autorités ont reçu des appels d'urgence concernant un tireur actif. Les fusillades de masse et les incidents mortels sont chose courante aux États-Unis, où les armes à feu sont facilement accessibles et largement disponibles.

La communauté scolaire endeuillée a cherché du réconfort et du soutien auprès de ses enseignants pendant cette période difficile. Suite à cette tragédie, les appels pour des mesures de contrôle des armes plus strictes ont été relancés parmi les enseignants et les parents.

Lire aussi: