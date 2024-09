- Trafic de poulet interrompu sur l'A23 - perturbation du trafic

Un transporteur de volaille chargé de poules caquetantes a dévié de l'A23 près de Hanerau-Hademarschen dans la région de Rendsburg-Eckernförde un lundi. Le véhicule a eu du mal à retrouver sa trajectoire et a nécessité une assistance, selon les autorités. La cause de cet incident reste à déterminer.

La voie rapide a été bloquée entre les sorties Hanerau-Hademarschen et Schenefeld dans le district de Pinneberg pendant environ six heures en raison de l'opération de sauvetage. Les poules ont été transférées dans un véhicule de secours. Le chauffeur du transport de bestiaux est sorti indemne, et aucun autre véhicule n'a été impliqué, selon les déclarations de la police.

Les autorités ont annoncé qu'il "sera ajouté un rapport détaillé sur la cause de l'accident impliquant le transporteur de volaille". En raison de l'opération de sauvetage, "les règles de circulation ont été temporairement modifiées pour faciliter le relogement en toute sécurité des poules".

