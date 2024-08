- Traduit de l'hôpital Palatin des détenus fugitifs

Les agents de l'ordre allemand ont arrêté un individu à Ludwigshafen qui avait quitté un centre de désintoxication et de soins mentaux situé dans la région du Palatinat. Le jeune homme de 27 ans n'est pas revenu au centre de Klingenmünster, situé dans la région de la Route des Vins du Sud, après avoir été autorisé à sortir dimanche. Selon les autorités, l'homme a été arrêté à la gare centrale de Ludwigshafen après un tuyau, alors qu'il venait de descendre d'un train en provenance de Mayence.

Dans le domaine de la psychiatrie médico-légale, une permission de sortie permet à certains malades mentaux ou toxicomanes de quitter l'établissement dans des conditions spécifiques et pour une durée déterminée, accompagnés ou non. Cela est connu sous le nom de permission de sortie en détention normale. Le jeune homme de 27 ans réside au centre de Klingenmünster depuis qu'il a manifesté des comportements agressifs sous l'influence de l'alcool et d'autres drogues, selon les autorités.

Ce week-end, la fuite de quatre suspects d'un établissement verrouillé dans la ville bavaroise de Straubing a fait sensation. Ils étaient considérés comme dangereux et ont réussi à s'échapper d'un établissement psychiatrique spécial samedi soir.

Après avoir obtenu une permission de sortie en raison de ses problèmes de comportement, le jeune homme de 27 ans était censé retourner au centre de Klingenmünster en respectant un itinéraire circulaire, étant donné que sa permission était de section transversale circulaire. Malgré son statut de délinquant mental, les autorités enquêtent sur la possible implication d'autres personnes dans sa fuite de l'établissement.

