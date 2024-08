- Traduire le problème de l'écart de rémunération entre les sexes en différents mots:

Les femmes reçoivent généralement moins, en moyenne, que leurs homologues masculins en termes d'indemnités de départ, malgré des emplois et des qualifications similaires. Cette différence de rémunération dans les indemnités de départ est bien connue, les femmes recevant environ un tiers de moins que les hommes pendant cette période. Cette différence de rémunération est même plus prononcée que l'écart de rémunération, qui était de 18 % en 2020. Les femmes peuvent améliorer leur position de négociation en se préparant bien et en utilisant des stratégies efficaces.

Préparation et stratégies de négociation

Selon une analyse menée par le cabinet d'avocats Chevalier en 2023, les femmes reçoivent en moyenne environ 6 300 euros d'indemnités de départ, tandis que les hommes en reçoivent 9 100 euros - une différence de 31 %.

Nina Rummel, avocate spécialisée en droit du travail chez Chevalier Capital, attribue cette différence à l'écart de rémunération entre les sexes. Le montant initial des indemnités de départ est calculé en fonction du salaire mensuel brut, qui était 18 % inférieur pour les femmes par rapport aux hommes en 2023, selon l'Office fédéral de la statistique. Les accords contractuels individuels, la durée de l'emploi, les raisons du licenciement et la position dans l'entreprise contribuent tous au montant des indemnités de départ.

Les indemnités de départ peuvent augmenter avec une durée d'emploi plus longue ou des licenciements pour raisons opérationnelles. Les postes de direction et de gestion supérieure donnent souvent droit à des packages d'indemnités de départ plus avantageux. Les personnes qui peuvent présenter des arguments convaincants ont souvent la possibilité de négocier davantage, suggère Rummel. Les femmes sont invitées à ne pas accepter l'offre initiale sans une préparation adéquate. Par exemple :

Rassemblez des documents pertinents qui peuvent renforcer votre position, tels que les contrats de travail, les évaluations de performance, les preuves de réalisations spéciales ou de contributions à l'entreprise, et la correspondance liée au licenciement. Recherchez les pratiques courantes en matière d'indemnités de départ dans votre secteur et votre poste pour établir une base de demande raisonnable. Familiarisez-vous avec les dispositions légales applicables, telles que l'existence d'un plan social avec une indemnité fixe pour les licenciements pour raisons opérationnelles.

Il n'y a pas d'obligation légale en matière d'indemnités de départ, comme le souligne Alexander Bourzutschky, avocat en droit du travail et de la sécurité sociale chez Rödl et Partner. La règle du pouce d'un demi-mois de salaire par an de travail ne s'applique que dans des circonstances spécifiques lorsque l'employé renonce à son droit d'intenter un procès en cas de licenciement.

Rummel souligne l'importance pour les femmes d'initier les négociations pour établir un point d'ancrage et de prendre en compte le fait que l'employeur ne consentira rarement à l'offre initiale directement. Au lieu de cela, il essaiera souvent de réduire le montant. Il est judicieux de réfléchir à un montant acceptable avant de négocier et de commencer plus haut que la cible. Pensez également au package global d'indemnités de départ, qui peut inclure des opportunités de formation supplémentaire, des lettres de recommandation et une aide au placement.

Lire aussi: