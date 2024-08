- "Tradition qui vit" - titre de Reine du Vin à perpétuer

Les derniers débats concernant la tradition de la reine du vin de Palatinat ont laissé les viticulteurs de Bade et de Wurtemberg de marbre. Tandis que les vignerons de l'autre côté du Rhin discutent récemment du titre de la plus ancienne monarque du vin d'Allemagne, les associations viticoles de Bade et de Wurtemberg préfèrent s'en tenir à la tradition de la couronne et au nom bien établi.

Moderniser la Tradition

"C'est une tradition qui est vivante", a déclaré Hermann Morast, directeur général de l'association des viticulteurs de Wurtemberg, à l'agence de presse allemande. "Et elle ne changera pas à cause d'un débat sociétal externe." Pour les viticulteurs de Bade, leur association a souligné qu'une conception contemporaine de l'office des reines du vin est plus importante qu'un éventuel nouveau titre.

Dans la deuxième plus grande région viticole d'Allemagne, le titre ne devrait plus être "Reine du vin de Palatinat" à l'avenir, selon l'association Pfalzwein chargée de la promotion du vin régional. Il devrait plutôt être "Ambassadrice du vin de Pfalz" ou "Ambassadeur du vin de Pfalz". Au lieu de couronnes, il devrait maintenant y avoir des insignes dans la compétition, qui est également ouverte aux hommes. Le maire de Neustadt, Marc Weigel, s'est élevé contre cela, estimant que cela dévaloriserait la marque.

Après l'élection de la Reine du vin de Palatinat le 4 octobre à Neustadt, un concept à long terme sera créé. Selon Pfalzwein, l'élection devrait être mise sur une base plus large. Soit une reine sera couronnée qui portera également une couronne, soit, en cas de victoire d'un homme, un monarque du vin qui recevra un badge en or. Selon l'issue de l'élection, il y aura également des princesses avec une couronne ou un monarque du vin avec un badge en argent, comme l'a expliqué Pfalzwein.

Les viticulteurs de Wurtemberg s'en tiennent au titre

La question d'un changement de titre a également été discutée dans l'association des viticulteurs de Wurtemberg, a admis le directeur général Morast. Et bien sûr, l'association est confrontée au défi de faire entrer la tradition dans l'ère moderne sans en changer les fondements. "Mais les titres font également partie de la tradition", a déclaré Morast. "C'est pourquoi nous nous en tenons au titre et à la tradition en Wurtemberg."

La future compétition pour la couronne du vin sera également ouverte aux femmes. "S'il y a encore des candidatures sérieuses d'hommes, nous les examinerons bien sûr", a promis Morast, dont l'association compte environ 12 500 membres dans la région viticole de Wurtemberg et représente plus de 95 % des producteurs et du volume de vin. "Mais cela ne s'est pas produit depuis toutes ces années."

Les viticulteurs de Bade veulent également moderniser l'office des reines du vin

De même, les viticulteurs de Bade voisins, dont la région viticole a élu Lucia Winterhalter de Bad Krozingen (district de Breisgau-Hochschwarzwald) comme 74e reine du vin de Bade il y a quelques semaines, ont déclaré : "Pour nous, en tant qu'association des viticulteurs de Bade, la conception contemporaine de l'office des reines du vin est plus importante qu'un éventuel nouveau titre", a déclaré le directeur général Holger Klein. L'association accorde une grande importance aux qualifications professionnelles de ses reines du vin. Elles sont des multiplicateurs importants pour le vin et la culture du vin de Bade et pour l'association avec ses plus de 450 membres.

L'office n'est pas simplement une tâche représentative en raison du travail du comité. "Outre la tradition établie, c'est également l'une des principales raisons pour lesquelles nous voyons l'office entre les mains des femmes", a déclaré Klein. "Notre industrie est encore plutôt dominée par les hommes. À notre avis, le temps passé en tant que reine du vin est également une porte d'entrée pour les femmes

