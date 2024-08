- Tracteur et remorque hors route - 15 blessés

Dans un grave accident impliquant un tracteur avec une remorque, 15 personnes ont été blessées à Hartenstein, dans le district de Nürnberger Land, en Franconie moyenne. 13 d'entre elles se trouvaient sur la zone de chargement de la remorque, selon la police. Selon les informations, un hélicoptère de secours a transporté trois personnes dans un état grave à l'hôpital. Le passager de 26 ans du conducteur du tracteur était dans un état critique. Deux autres personnes ont également été hospitalisées pour traitement. La gravité des blessures des autres participants n'était pas initialement connue.

Selon le porte-parole, le tracteur avait quitté la route dans un virage à droite et s'était renversé plusieurs fois. Le véhicule circulait sur une "route non goudronnée, goudronnée". Un grand nombre de forces de secours étaient sur les lieux. La cause de l'accident était initialement inconnue. La police enquête.

Après l'accident de tracteur, la circulation sur la "route non goudronnée, goudronnée" a été fortement perturbée par la présence d'autres véhicules d'urgence et les détours nécessaires pour l'enquête. De plus, le nettoyage des lieux a requis l'assistance de plusieurs autres véhicules.

