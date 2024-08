Trace à Vienne: où est Taylor Swift?

En raison d'une attaque imminente motivée par l'islamisme, les trois concerts de Taylor Swift à Vienne ont été annulés. Depuis, il y a un silence inhabituel sur les canaux de médias sociaux de la superstar américaine, ce qui a suscité des spéculations.

Silence sur Instagram et X : Depuis l'annulation de ses trois concerts à Vienne, Taylor Swift n'a pas pris la parole sur les réseaux sociaux. Un comportement inhabituel pour la superstar de 34 ans qui communique généralement avec ses fans de cette manière. Pendant sa tournée actuelle "The Eras", Swift a remercié ses Swifties après chaque arrêt de concert via Instagram. Lorsque trois petites filles ont été tuées à coups de couteau lors d'un événement de danse de Swift dans un club pour enfants de la ville anglaise de Southport, la chanteuse a également réagi rapidement dans son histoire Instagram, exprimant ses condoléances aux proches. Cependant, Swift n'a pas pris la parole le jour de l'annulation des concerts ni le jour où elle était censée monter sur scène à Vienne pour la première fois.

Cela a suscité des spéculations. Comme Swift a quelques jours de congé sans concert avant la prochaine étape de sa tournée au stade de Wembley à Londres, les fans britanniques espèrent que la chanteuse et son équipe vont réviser à nouveau les mesures de sécurité, afin que les spectacles du 15 au 20 août ne mettent pas également en danger. Pendant ce temps, les Swifties dévastés par l'annulation des concerts de Vienne espèrent que Swift travaille en coulisses sur des dates de remplacement pour la capitale autrichienne et ne veut donc pas encore prendre la parole.

Actuellement, il est indiqué sur son site officiel que les Swifties de Vienne recevront l'argent pour les billets achetés "dans les dix prochains jours ouvrables". Cela parle contre un report des concerts annulés.

Barrières devant un hôtel de luxe à Vienne

Une autre grande question qui préoccupe actuellement les fans et les médias est : où est Taylor Swift ? Est-elle encore à Vienne ? RTL est parti à la recherche de la mégastar devant l'hôtel "Rosewood Vienna", où elle est censée être descendue. Certains médias locaux rapportent que Swift aurait pu arriver à Vienne dimanche (4 août), tandis que d'autres écrivent qu'elle n'est arrivée que le 7 ou même le 8, ce qui aurait été le jour du premier concert.

"Je suis devant l'hôtel où Taylor Swift est censée être descendue. Si c'est le cas, nous ne le savons pas. Le personnel de l'hôtel n'a pas voulu ou pu nous répondre à cela. Mais les barrières indiquent qu'ils attendaient au moins son arrivée", a expliqué un reporter de RTL qui faisait des recherches sur place. Selon les rumeurs, la chanteuse aurait visité le Wiener Edel-Restaurant Steirereck mercredi soir. Cependant, il n'y a pas de photos pour le prouver.

Swift avec Travis Kelce aux États-Unis ?

Cependant, il est également possible que Swift n'ait pas voyagé à Vienne après l'annulation des concerts et qu'elle soit partie directement pour Londres. Elle s'y sent chez elle, car elle a fréquenté l'acteur britannique Joe Alwyn pendant six ans et y a vécu avec lui pendant un certain temps. Il est également spéculé que Swift a utilisé la pause forcée pour retourner aux États-Unis et être réconfortée par son ami Travis Kelce. Le joueur de NFL jouera le premier match de pré-saison de la saison contre les Jacksonville Jaguars au stade Everbank de Jacksonville, en Floride, le 10 août.

À Vienne, les Swifties déç

Lire aussi: