Toutes les choses auxquelles Taylor Swift nous a fait penser cette année

Depuis le début de sa carrière, Swift a toujours tenu le cycle de l'information dans la paume de ses mains - faisant les gros titres pour tout, de ses intérêts romantiques à la vente de ses masters et aux rééditions qui en ont découlé.

Et pourtant, 2023 semble avoir été sa plus grande année. Avec une tournée mondiale qui bat tous les records, un film accompagnant le concert et une relation très médiatisée avec l'un des meilleurs joueurs de la NFL, Swift remporte l'année d'une manière dont la plupart des gens ne peuvent que rêver.

Pour couronner le tout, elle a été nommée "personne de l'année " par le magazine Time - un titre réservé à des acteurs du changement culturel tels que l'ancien président Barack Obama (2008 et 2012), des journalistes persécutés comme Jamal Khashoggi, assassiné pour avoir été en désaccord avec le gouvernement saoudien(2018), et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (2022). L'attraction gravitationnelle de Swift est si forte qu'elle rivalise avec celle des dirigeants du monde entier.

En l'honneur de l'une des meilleures années de Swift, voici un aperçu de toutes les choses dont elle nous a fait prendre conscience cette année.

L'attaque des Chiefs de Kansas City

Lorsque Swift a commencé à sortir avec le tight end des Chiefs, Travis Kelce, sans doute l'un des meilleurs joueurs à son poste, l'Internet a apparemment implosé. Alors qu'elle venait de rompre avec l'acteur Joe Alwyn, la nouvelle aventure de Swift avec Kelce est rapidement devenue une source d'inspiration pour les fans, qui ont déterré les anciens messages de Kelce sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et analysé leurs moindres mouvements.

La présence de Swift aux matchs des Chiefs s'est également transformée en un "Where's Waldo" permanent, la star étant fréquemment photographiée en train d'encourager son nouveau chéri aux côtés de personnes telles que la gymnaste Simone Biles et la mère de Kelce, Donna.

Son pouvoir de star était si intense qu'il a entraîné une hausse de 400 % des ventes de maillots de Kelce et fait grimper le prix des billets des Chiefs, car les Swifties se précipitaient aux matchs dans l'espoir de l'apercevoir. Lors des retransmissions, Swift etses fidèles sont devenusune partie intégrante du discours des commentateurs de la NFL, au grand dam de certains fans de la NFL.

Peu de choses peuvent éclipser le football aux États-Unis, mais cette année, Swift y est parvenue.

Semblant de Ranch

Chaque détail de la présence de Swift aux matchs des Chiefs a été scruté, y compris ce qu'elle a mangé. Selon un fan, son repas se composait d'escalopes de poulet, de ketchup et d'un "semblant de ranch".

Cette phrase est rapidement devenue un mème, à tel point que Heinz a créé une édition limitée de la sauce "Ketchup et apparemment Ranch", un clin d'œil aux fans et aussi, franchement, un stratagème de marketing.

Avoir tant de pouvoir que vos accompagnements préférés pour le poulet soient adoptés par une marque nationale ? Pour Swift, c'est un dimanche comme les autres.

Les transports en commun

Lors de la tournée Eras Tour de Swift, qui s'est déroulée à guichets fermés, les fans ont dû emprunter des bus, des métros et des trains (oh mon Dieu !) pour se rendre sur les lieux des concerts, ce qui a permis de revitaliser le système de transport public de nombreuses villes.

À Chicago, le CTA a effectué 5,63 millions de trajets au cours de la semaine du 4 au 10 juin, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le CTA a attribué ce pic au spectacle à guichets fermés de Swift cette semaine-là. À Atlanta, près de 140 000 personnes ont emprunté le réseau de la Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, soit plus de trois fois le nombre d'usagers d'un week-end habituel, avait rapporté CNN. Philadelphie et le New Jersey ont connu des hausses similaires.

Les hôtels et les restaurants en ont également profité, et la tournée de Mme Swift a stimulé les économies locales dans tout le pays - une grande victoire pour beaucoup, alors que certains continuent de craindre une récession imminente. Comme l'a dit le Wall Street Journal, "c'est de la simple Taylornomics".

Restaurants branchés de Manhattan

Pour certains, aller au restaurant avec Swift peut sembler anodin. Mais, comme l'a expliqué Rachel Handler dans Vulture, Swift n'est pas une célébrité ordinaire, ni une cliente ordinaire de la classe moyenne. Et pourtant, pendant une période de l'automne dernier, Swift a été régulièrement photographiée en train de sortir dans les restaurants et les bars les plus branchés de Manhattan, aux côtés d'un groupe d'amis étoilés.

On ne saurait dire pourquoi Swift a agi de la sorte : N'avait-elle tout simplement pas de nourriture à la maison ? Voulait-elle prendre un verre avec les filles ? Son chef privé était-il en vacances ? Quelle qu'en soit la raison, l'incident a provoqué une brève agitation dans le milieu de la restauration à Manhattan. Handler a retracé les pas de Swift à travers la ville, en demandant à Emilio, d'Emilio's Ballato, ce qu'il ressentait lorsque Swift mangeait dans son restaurant. Sa réponse a été simple : "Qu'est-ce que je peux vous dire ? Elle mange, elle paie, elle se tire". Les célébrités sont comme nous.

Les détails de la distribution d'un film

Tourné en trois nuits lors de sa résidence au SoFi Stadium de Los Angeles en août, le film de concert "Eras" de Swift a battu des records lors de son week-end d'ouverture. Il a rapporté 96 millions de dollars, ce qui en fait le film de concert le plus rentable au niveau national pour un week-end d'ouverture, selon AMC.

Mais ce n'est pas la seule façon dont Swift a changé la donne avec son film de concert. Elle a produit le film elle-même et l'a distribué directement par l'intermédiaire d'AMC Theatres, au lieu de passer par un distributeur hollywoodien traditionnel. Elle a ainsi évité les intermédiaires habituels des grands studios hollywoodiens et a pu s'assurer un salaire beaucoup plus élevé pour elle et son équipe.

Il s'agit assurément d'une méthode peu conventionnelle, qui pourrait être utilisée par d'autres grandes stars. Beyoncé a fait de même pour le film de sa tournée Renaissance, et bien que peu de stars aient le pouvoir de Queen Bey et de Swift, cette tendance mérite d'être suivie.

Le cœur de la colonie de vacances

Dans "You're on Your Own, Kid", Swift invite les auditeurs à "fabriquer des bracelets d'amitié" plutôt que d'aspirer à l'amour. Cette phrase n'est prononcée qu'une seule fois, mais une seule fois a suffi : Les bracelets de l'amitié sont soudain devenus omniprésents, même si le titre est sorti l'année dernière.

Les Swifties ont dévalisé leurs magasins d'artisanat locaux pour enfiler soigneusement des bracelets de l'amitié dans le cadre du look de leur tournée Eras Tour, faisant de ces bracelets un élément de base de la tournée. Même les célébrités ont arboré cette tendance. Nicole Kidman a reçu des bracelets lors du concert de Swift, tout comme Jennifer Lawrence et, bien sûr, Swift elle-même.

Même son agent de sécurité n'était pas insensible à ces souvenirs. Si vous les voyez sur les podiums l'année prochaine, ne soyez pas surpris.

Monopoles et Ticketmaster

À la fin de l'année dernière, Live Nation, la société mère de Ticketmaster, a fait l'objet de vives critiques pour sa gestion bâclée des préventes de la tournée Eras Tour de Swift, qui a laissé des millions de fans dans l'impossibilité d'acheter des billets ou sans billets, même s'ils en avaient acheté.

Bien que Ticketmaster et Live Nation soient depuis longtemps critiqués pour leur pouvoir monopolistique sur la vente de billets, l'incident a été l'un des principaux catalyseurs de l'examen de la société par le Congrès. Les législateurs ont interrogé le directeur financier de Live Nation en janvier, et une sous-commission du Sénat a assigné l'entreprise le mois dernier, lui demandant de fournir des documents relatifs à la tarification des billets, aux frais et aux pratiques de revente.

Obtenir du gouvernement américain qu'il passe à la vitesse supérieure après qu'une entreprise a mal géré la vente des billets pour votre prochaine tournée n'est pas un pouvoir dont disposent beaucoup d'artistes. Quoi qu'il arrive, vous pourrez remercier Swift, du moins en partie.

Source: edition.cnn.com