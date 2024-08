- Toutes les chaises occupées avec un bouton rouge

Gerardo Seoane, l'entraîneur de l'équipe de football de Mönchengladbach, ne se sent pas particulièrement anxieux à l'approche de la nouvelle saison de Bundesliga. "Il n'y a pas de raison pour que les entraîneurs s'inquiètent des mauvais résultats et des éventuelles conséquences. En choisissant ce métier, on sait : nous sommes tous assis sur une chaise avec un 'bouton rouge'. Nous, les entraîneurs, avons accepté cela", a expliqué le Suisse de 45 ans au magazine "Kicker".

Même après avoir connu plusieurs revers sportifs lors de la saison précédente, Seoane n'a pas craint d'être renvoyé. "Je ne peux pas spéculer sur d'éventuelles discussions secrètes concernant des changements, mais cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit, car nos conversations ont reflété l'unité et la responsabilité partagée", a déclaré Seoane.

Après avoir terminé à la 14e place décevante la saison dernière, l'entraîneur estime que Borussia, qui débutera la saison vendredi à 20h30 avec un match à domicile contre son ancien club Bayer Leverkusen, est sur la bonne voie pour obtenir de meilleures positions au classement. "Je sens que nous sommes plus compétitifs qu'au début de la saison dernière. Notre équipe est plus solide maintenant. Je vois des améliorations dans la gestion du jeu, l'équilibre et le rythme de notre jeu offensif", a souligné Seoane.

Si Borussia vise une place dans la moitié supérieure du tableau, c'est un objectif réaliste selon Seoane. "Given the team's capabilities, the club's stature, the surrounding atmosphere, and the outstanding facilities – setting your sights on the upper half of the table is a reasonable objective."

Gerardo Seoane, reconnaissant le soutien du club, a déclaré : "L'unité et la responsabilité partagée au sein de l'équipe ont été évidentes dans nos conversations, et cela a joué un rôle important pour dissiper tout éventuel doute concernant ma position d'entraîneur."

