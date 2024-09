Toute la région urbaine est évacuée à cause des inondations, sept personnes sont mortes dans les incendies de forêt alors que les intempéries ravagent l'Europe.

Sept individus ont péri dans des incendies en Portugal depuis dimanche, dont trois pompiers dont le véhicule a pris feu mardi. Au moins 17 personnes ont trouvé la mort dans ce que les autorités ont qualifié des inondations les plus dévastatrices touchant l'Europe centrale et orientale depuis des décennies.

Le maire de Nysa en Pologne a ordonné l'évacuation de tous les 44 000 habitants alors que les niveaux de la rivière de la ville augmentaient et menaçaient de causer plus d'inondations dans ses quartiers.

Grzegorz Grochowski de Nysa a décrit la scène où les habitants et les secouristes transportaient des sacs de sable vers les berges de la rivière pendant la nuit jusqu'au mardi matin, construisant une barrière pour empêcher la rivière de déborder.

"Il y avait une chaîne humaine ici, des gens qui se passaient des sacs de sable les uns aux autres", a déclaré Grochowski à Reuters mardi. "L'hélicoptère a également déposé de grands sacs de sable pour renforcer la barrière pendant la nuit jusqu'à environ 4 ou 5 heures du matin."

Les femmes enceintes et les autres patients ont été évacués de l'hôpital de la ville en raison des eaux d'inondation qui ont forcé la fermeture de l'établissement, avant que tous les habitants de Nysa ne soient ordonnés de partir. Seuls les secouristes et ceux qui travaillent à contrôler les eaux d'inondation restent.

Les précipitations sont prévues pour diminuer mardi, mais les autorités ont averti que les niveaux d'eau dans les rivières pourraient être dangereusement élevés et inondent les zones urbaines basses.

Les précipitations les plus importantes se sont déplacées vers les parties du nord et de l'est de l'Italie, où un avertissement de précipitations orange a été émis.

Les services d'urgence en Pologne et en République tchèque ont effectué plusieurs sauvetages en hélicoptère dans la ville de Ladek Zdrój après que des habitants aient été bloqués dans leurs maisons. Les eaux d'inondation ont diminué à Ladek Zdrój après plusieurs jours de fortes pluies, mais les dommages aux villages ruraux restent importants.

À Jesenik, les habitants habitués à accueillir des visiteurs dans ses fameuses stations thermales ont dû faire face à des torrents d'eau sale.

Les inondations ont touché toute la frontière entre la République tchèque et la Pologne, atteignant même la ville d'Ostrava, où des milliers de résidents ont été privés d'eau chaude lundi. Les exploitants de la principale centrale de chauffage de la région ont ordonné une fermeture complète.

Fermetures de routes dues aux incendies de forêt au Portugal

Les autorités portugaises ont fermé des autoroutes et des routes en raison des incendies de forêt, perturbant les déplacements dans le pays, a annoncé le ministère de l'Intérieur mardi.

Six autoroutes ont été fermées en raison de la proximité des incendies de forêt, dont la route principale reliant Lisbonne et Porto, a annoncé le ministère. Au total, 19 grandes routes ont été bloquées en raison de leur proximité avec les flammes.

Plus de 5 000 pompiers luttent contre les incendies de forêt mardi, selon l'Agence portugaise de protection civile, alors que 21 grands incendies ruraux continuent de faire rage dans le pays.

Les civils ont été évacués de leurs maisons et les écoles ont été fermées dans certaines zones, a rapporté CNN Portugal mardi, alors que la plupart du pays est en alerte jaune pour le risque d'incendies de forêt.

Les immenses colonnes de fumée des incendies de forêt peuvent être vues depuis l'espace, a confirmé mardi l'Organisation européenne d'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT).

Un représentant de la Protection civile portugaise a déclaré que la météo compliquait les efforts de lutte contre les incendies, la humidité nocturne restant faible. Les pompiers dépendent généralement des températures nocturnes plus basses et de l'humidité plus élevée pour aider à éteindre les incendies, mais les conditions météorologiques sèches ont

