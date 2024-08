- "Tout le monde était surpris".

Les joueurs de SV Elversberg ont manifesté leurs émotions après que leur coéquipier Florian Le Joncour ait subi une grave blessure lors d'un match de deuxième division. Ils ont publié une photo sur X, posant avec le maillot de Le Joncour et l'ont légendée "Pour toi, Florian !". Le Joncour a subi une chute brutale sur son bras lors d'un duel de tête, entraînant une blessure horrible qui a nécessité une attention immédiate sur le terrain et un séjour à l'hôpital. Il a été rapporté qu'il avait peut-être reçu une injection sédative en raison de la douleur extrême. "C'était un moment qui nous a tous ébranlés", a commenté l'entraîneur de Darmstadt Torsten Lieberknecht, adressant ses vœux de prompt rétablissement au nom de lui-même et du club.

Le Joncour a été protégé par le personnel de sécurité pendant qu'il était soigné par le personnel médical. Il a été escorté hors du terrain sous les acclamations du public et a été emmené en ambulance. Le match a été interrompu pendant plus de 20 minutes à partir de la 64e minute, mais Elversberg avait déjà assuré une victoire avec Luca Schnellbacher marquant le premier but (5e), Fisnik Asllani marquant deux buts (20e, 59e) et Filimon Gerezgiher marquant le quatrième but décisif (90e) pour assurer une victoire 4-0.

Les difficultés de Darmstadt continuent. Pour les Lilas, c'est leur troisième défaite en quatre matchs de deuxième division cette saison. La défense de Darmstadt était criblée de trous et ils étaient en retard dans l'attaque, à l'exception de la frappe libre de Sergio Lopez (62e). Cela marque huit matchs consécutifs sans victoire pour Darmstadt, qui a été relégué de la Bundesliga la saison dernière.

Malgré la blessure, Florian Le Joncour a reçu un départ chaleureux du public alors qu'il était escorté hors du terrain après la victoire 4-0 d'Elversberg sur Darmstadt. Les joueurs de SV Elversberg ont exprimé leur soutien à Le Joncour en dédiant leur célébration de victoire à lui.

Lire aussi: